Sigrid Bernson och Robin Bengtsson svarar på romansryktet

Ikväll är det efterlängtad säsongspremiär av TV4-succén "Let's Dance". Ett av dansparen är artisten Robin Bengtsson, 28, och dansaren Sigrid Bernson, 30.

Romansrykten har cirkulerat kring Robin och Sigrid i flera veckor. De är bägge nyblivna singlar – Sigrid och Samir Badran, 28, gick skilda vägar i januari.

Efter uppbrottet så kysste Samir Badran sin "Talang"-kollega Bianca Ingrosso, 24, under en tv-sänd dejt. Det fick Sigrid att reagera, och på sin Instagram Story så lättade Sigrid sitt hjärta.

Samir Badran och Bianca Ingrosso kysste varandra i "Talang". Bildkälla: TV4

Hon skrev bland annat att hon var ledsen och att tilltaget var respektlöst.

– Vi är inte femton år gamla och jag undrar verkligen när folk ska fatta det. Jag försöker verkligen i den här offentligheten, som vi alla tre befinner oss i, att visa respekt. Och jag känner att vi är alla tre offentliga profiler på TV4, och då tycker jag inte att man gör det på bästa sändningstid, sa Sigrid i sin Instagram Story och fortsatte:

– Jag brukar inte säga ifrån, eller ens stå upp för mig själv, men jag känner att i kväll gör jag det – och säger att jag inte tycker att det är snyggt, sa Sigrid.



I mars så separerade Robin från sin flickvän Jennie Salte. De bröt då även sin förlovning.

Robin Bengtsson och Jennie Salte gjorde slut i mars. Bildkälla: Stella Pictures.

Romansryktet mellan Sigrid och Robin eskalerade dessutom efter att de i början av mars syntes tillsammans på Melodifestivalens efterfest på Berns i Stockholm.

I en intervju med Expressen bemöter nu Sigrid och Robin kärleksryktet. På frågan om det kan uppstå kärlek mellan de två så svarar Robin:

– Jag tror inte det. Faktiskt. Det är väldigt brorsigt och spexigt, roligt, säger han till Expressen.

Robin Bengtsson och Sigrid Bernson. Bildkälla: Stella Pictures.

Sigrid berättar vidare i intervjun att hon tycker att det känns töntigt att allt fokus hamnar på romansryktet bara för att de är singlar. Nu vill både Sigrid och Robin lägga fullt krut på dansen istället.

Deras första dans för säsongen blir en quickstep till Jackie Wilsons “(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher”.