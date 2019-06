Kim Kardashian besöker medium: "Jag är besatt"

Att realitystjärnan Kim Kardashian, 38, har den kroniska sjukdomen psoriasis är ingen nyhet. Hon har varit väldigt öppen med sin sjukdom både på sociala medier och i reality-showen Keeping up with the Kardashians.

Det var 2011 som Kim Kardashian fick veta att hon drabbats av sjukdomen som oftast ger röda och kliande utslag på huden. Vissa drabbas även av inflammation i lederna vilket kan leda till stora ledbesvär.

Kim Kardashian har haft stora problem med utslag på grund av sjukdomen psoriasis. Bildkälla: Stella pictures



Hon har försöka hålla sjukdomen i schack genom att testa flera olika metoder. I julas testade hon kinesisk naturmedicin.

Innan dess har hon testat allt från ljusbehandlingar till att undvika vissa sorters mat. Men hon har hittills inte hittat något som ger en tillfredsställande effekt.

Kim Kardashian har testat många olika metoder för att få bukt på utslagen. Bildkälla: Stella pictures

Medicinskt medium

Nu är det dags för ett nytt försök med en helt ny metod. Kim ska nämligen ta hjälp av ett medicinskt medium.

Det är i ett kommande avsnitt av Keeping up with the Kardashians som Kim tar hjälp av det medicinska mediumet Anthony William, som har en podcast och skrivit böcker om det övernaturliga.

– Det medicinska mediet kan tala med andar, men han är ingen riktig läkare. Jag är så inne på medium. Jag är besatt. Alla som känner mig vet att jag älskar att få kontakt med andevärlden, säger Kim Kardashian i avsnittet.

Mediumet gör en andlig undersökning av Kim och ger henne ett tips efteråt. Hans rekommendation är att Kim ska börja dricka selleri-juice.