Det är i den nu nedlagda podcasten “Har du sagt A får du säga B” som Alice Stenlöf, 23, och Bianca Ingrosso, 24, diskuterar en fest som ägde rum i somras på nattklubben Wall. Bianca träffade då nämligen på sin stora idol, den svenska hiphopstjärnan Mwuana.

Enligt Alice så drabbades Bianca av en smärre chock när hon såg vem hon hade vid sin sida.

– Han ba “shit bror, tja, får jag ta en selfie med dig eller?”. Nej, nej, nej, mitt hjärta hoppade ner till min fiffi alltså, berättar Bianca och fortsätter:

– Jag ba “ska du ta selfie med MIG?”. Jag tänkte att jag måste lämna det där med att han tar selfie med mig, skulle jag bara “får jag också ta en selfie med dig”, det ville inte jag – jag ville spela cool, säger Bianca.

Bianca Ingrosso festade på Stureplan – och plötsligt inser hon att rapstjärnan Mwuana sitter bredvid henne på kändisfesten. Bildkälla: Stella Pictures.

– Vi sitter och snackar lite, jag kommer inte ihåg om vad, jag var helt – alltså så här crush på honom där och då – och hans låt “Craftmanship” kommer på, säger Bianca.

Alice berättar att de lyssnar mycket på hans musik och att han har den “porrigaste rösten”.

– Ja, ja! Det har varit min dröm att jag ska få lyssna på den här låten och festa med honom. Så sitter jag där och ba “oh my god, oh my god, vad är det som händer, fy fan vad nice”, säger Bianca ivrigt.

"Jag fick en blackout"

Alice berättar att det under kvällen kom ut modeller som visade en klädkollektion, och de gick då fram mot Bianca och Mwuana.

– Det blir ju som att de kommer fram mot oss. Jag säger till honom att jag dör för hans musik och att “Craftmanship” är min låt, och då säger han att det var menat att vi skulle sitta bredvid varandra, jag ba “oj, ja det var det”, säger Bianca.

I podden berättar Bianca om sin crush på Mwuana. Bildkälla: Stella Pictures.

Lite senare under kvällen när festen var i full gång känner Bianca hur någon knackar henne på axeln.

– Mwuana kommer fram igen. Jag fick en blackout, säger Bianca.

Hon berättar att han tackade henne för hur hon har hyllat hans musik.

– Så sa han “du är så jävla fin alltså, din energi är så himla bra”.

Följer henne på Instagram

Bianca berättar att de även hängde ännu en gång under kvällen.

– Vi gick från toaletten upp tillsammans. Wow. Jag tror att vi typ är vänner nu. Men han följer inte mig på Instagram. Jag vill att han ska följa mig, säger Bianca i podden.

Och idag – ett par månader efter att Bianca berättade om sin crush – så följer han faktiskt henne på Instagram.

Tidigare har Nyheter24 skrivit om Biancas svar på sexryktet om ASAP Rocky. Mer om det kan du läsa här.