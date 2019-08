Amir Akroutis sommarflirt – en känd, manlig Paradise Hotel-deltagare

Det är i sin senaste video som Youtubestjärnan Amir Akrouti berättar om sin senaste sommarflirt. Han vill inte berätta vem personen är då personen är en känd Paradise Hotel-deltagare.

– Jag träffade honom under typ hela sommaren. Vi hittade varandra på nätet, på en sida där jag fler än en gång fått kontakt med straighta killar som vill testa att vara med en annan kille. Vi började skriva med varandra och han var väldigt tydlig med att han är straight men att han kan tänka sig att göra någonting med en annan kille, berättar Amir.



"Jag tog en snabbkik på brevlådan och såg vem det var". Bildkälla: Youtube

– Vi skrev lite fram och tillbaka och kom fram till att jag kunde ge honom ett blow job but thats it. Men när vi började diskutera om en eventuell träff så sa han att han vill dölja sitt ansikte. Sagt och gjort så kom det en kväll när jag kom dit och han ligger på sängen helt naken med täcket över huvudet. Och sedan körde vi lite alla möjliga saker, säger han vidare.

Innan Amir skulle hem så tog han en snabbkoll på mannens brevlåda och såg där hans namn.

– Jag scrollade min Instagram och kommer in på en sprängsnygg PH-kiles Instagram och ser ju att det är ju han?, berättar Amir.



Svenska Youtubers gjorde en lista på vad som framkommer om personen Amir pratar om.

Han har en vältränad kropp.

Han är ungefär mellan 27-31 år.

Han har varit med på en av de tre senaste upplagorna av programmet.

Han bor i Stockholm.

Han är en av de mer kända manliga deltagarna.

Han har enligt Amir "inget vanligt Svensson-namn".

Amir har tidigare följt honom på Instagram men har nu avföljt honom i samband med videon.

Nu är spekulationerna i full gång om vem mannen kan vara vilket gjort att Amir tvingats vädja till sina följare att sluta gissa på namn.

"Jag menar det när jag säger att denna video INTE(!) går ut på att hänga ut någon, hoppas ni kan respektera det. Av självklara skäl kommer jag att radera samtliga kommentarer där det gissas på namn, ok? Älskar er", skriver han.

Bilder på profilerna från de tre senaste säsongerna (utan jokrar). Bildkälla: Svenska Youtubers

Fortsättning följer...