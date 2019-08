Bröllopslycka! Glenn Hysén har gift sig med Camilla Lendott

Love is in the air! Under lördagen fick den forne fotbollsspelaren Glenn Hysén, 59, äntligen sin Camilla Lendott, 50.

Vid en ceremoni på Önnereds brygga sa de "ja" till varandra framför vänner och familj – och det var ett minst sagt lyckligt brudpar.

– Jag är så överväldigad. Det finns inga ord. Jag är världens lyckligaste. Jag har varit det i fyra år, sade Camilla till Expressen strax efter vigseln.



Nu fortsätter festligheterna med en middag.

Bland gästerna finns många kända ansikten, såsom programledaren Ingvar Oldsberg och fotbollslegendaren Ralf Edström. Toastmaster för kvällen är Glenns son Tobias Hysén.

Alla stöttar ej bröllopet

Det är däremot inte alla som är lika positiva till bröllopet. Av Glenns totalt fem barn är det bara tre av dem som närvarar på bröllopet. Förutom Tobias så finns Alexander och Charlotte på plats.

Glenns två andra barn, Annie Hysén och Anton Hysén har bojkottat bröllopet och festen, då de tycker att deras pappa gör det "största misstaget i sitt liv" genom att gifta sig med Camilla.

Stort grattis säger vi till brudparet!