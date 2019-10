Magdalena Graaf om sin crush på Leif GW Persson: ”Vill skeda honom”

Du som växte upp på 90-talet minns säkerligen låten You got what I want – alltså hitlåten som systrarna Magdalena, 43, och Hannah Graaf, 41, slog igenom med.

De har båda befunnit sig i rampljuset på ett eller annat sätt sedan dess. Nu är de aktuella med en alldeles egen reality-serie där vi får följa Magdalena och Hannah i deras vardagsliv.

Sedan år 2010 har Magdalena Graaf varit tillsammans med Filip Larsson, 45. Paret bor tillsammans i en 16-miljoners villa i Djursholm, och tillsammans har de sönerna Charlie och Louie.

”Jag älskar GW Persson”

Men om Magdalena fick chansen att spendera en natt med någon annan än maken Filip skulle lotten hamna på kriminologen Leif GW Persson.

– Mitt frikort är Leif GW Persson. Jag älskar GW Persson, säger Magdalena Graaf till Nyheter24.

Magdalena Graaf är tillsammans med Filip Larsson, men hennes frikort faller på Leif GW Persson. Bildkälla: Stella pictures

”Jag skulle skeda GW”

Magdalena avslöjar för Nyheter24 vad hon skulle göra med Leif GW Persson om de skulle spendera en natt tillsammans.

– Jag skulle skeda GW och så ska han läsa sina böcker för mig högt. Så skulle vi prata brottsfall och diskutera litteratur. Jag vill bara ha en litterär natt med GW där vi pratar cold cases, säger Magdalena.

