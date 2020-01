Vad passar egentligen bättre än en pampig fest när man fyller 25? Inte mycket, i alla fall om man frågar Bianca Ingrosso!

Den 30 december fyllde profilen nämligen år och under tisdagen passade hon på att ha en kombinerad nyårs- och 25-årsfest.

På Instagram kunde man följa festligheterna, och det tycks sannerligen vara en tillställning att minnas!

Uppträdandena blandades med dans och shots samt en hel del känslosamma tal.

Bland annat gick Phillipe Cohen upp på scen för att tala, och hans ord gav särskilt stora reaktioner.

Bianca och Phillipes stormiga historia

Bianca och Phillipe har haft ett av och på-förhållande i flera år.

Efter månader av hemlighetsmakeri verkar relationen dock vara "på" igen – den senaste veckan har Bianca både setts fira jul och mysa med Phillipe.

Om man trots detta fortfarande känner sig osäker på förhållandets status kan man garanterat känna sig säker efter Phillipes tal till Bianca.

Där presenterades han nämligen som "Biancas pojkvän", och han sa själv ett och annat ord om framtiden han ser med henne.

"Låter jävligt cheesy..."

Det är mamma Pernilla Wahlgren som på sin Instagram-story visar upp den fina stunden mellan Phillipe och Bianca.

Först får man se hur Phillipe kallas upp på scenen av Biancas bror och mello-vinnaren Benjamin Ingrosso.

Väl på scen är det dock allvar som gäller.

Med ett stort leende på läpparna beskriver Phillipe vad som tycks vara första gången han såg Bianca:

"Och helt plötsligt... Det var filmiskt på något sätt, det låter jävligt cheesy men det var typ som i den filmen där allting stannar upp och det är ingen musik längre... "



I nästa klipp filmar Pernilla istället Biancas reaktion, medan Phillipe fortsätter:

"Och det är liksom bara en monolog, någon kille som står och pratar och bara tänker, there she was, my future wife".

Bianca kunde inte sluta le

Reaktionerna lät sig inte vänta.

Innan Phillipe ens avslutat meningen hör man flera gäster säga "aww". Även Biancas glädje är svår att ta fel på – ett bredare leende får man leta efter!

Se den fina stunden i videospelaren ovan!

Läs även: Bianca Ingrossos pik till Phillipe Cohen under födelsedagstalet