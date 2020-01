Kritik mot Ida Warg: "Helt vansinnigt"

Det var tidigare i veckan som influencerprofilen Ida Warg, 33, skrev ett inlägg på sin Instagram som snabbt skapade en het debatt. Ida avslöjade nämligen att hon håller sig från att följa nyheterna.



"Brukar inte kolla annars heller då det ofta bara är negativa nyheter och jag blir för påverkad. De allra viktigaste nyheterna får man reda på ändå på annat sätt. Någon annan som inte heller kollar eller tycker ni bara jag är knäpp?", skrev hon på sin Instagram.

Idas inlägg har redan fått hundratals kommentarer och många ifrågasätter Ida, skriver Bloggbevakning.

“Men snälla människa! Hur äckligt privilegierad får man vara egentligen för att stänga ute omvärldens problem? Jag är så trött på alla er influencers som lever i en jävla kapitalistisk bubbla”, skriver en person.

Ida Warg är inget fan av att läsa nyheter. Bildkälla: Stella Pictures.

Ida svarade då att det var läge att lugna ner sig lite och att hon får “reda på det som är viktigt ändå utan att följa nyheterna regelbundet”.

Detta fick många att se rött.

“Sluta be folk att lugna sig när det är ett helt vansinnigt inlägg du just postat. Med all rätt att man blir upprörd”, lyder en kommentar.

Andra tycker att Ida är helt rätt ute och hennes kommentarsfält är fullt av vittnesmål från hennes fans som stolt berättar att de själva inte tittat på nyheter på flera års tid då det enligt dom bara är “negativ energi” och “deppigt”.

Ida uppdaterade senare sitt inlägg och förklarade att hon "tar del av nyheter" även fast det inte är dagligen samt att hon får "reda på det mesta".