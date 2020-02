Kommer du ihåg Rebecca Black? Så här ser hon ut idag

"Partyin, partyin YEAH" – låter det bekant?

Då har du nog, likt de flesta av oss, hört låten "Friday" framförd av då 13-åriga Rebecca Black.

Ja, låten fick hela internet att skratta, men för Black var situationen inte lika kul.

I flera intervjuer har Black beskrivit perioden som jobbig, och hon har varit öppen med att hennes tonår präglades av dåligt mående.

Idag mår Black dock bra igen, något hon själv skrivit om på sin Instagram.



1.5 miljoner följare på Youtube

Nio år har passerat sedan "Friday" och Black har blivit hela 22 år gammal!

Drömmen om att slå igenom som artist tycks fortfarande finnas kvar, senast 2019 släppte hon singlarna "Anyway", "Sweetheart" och "Do you?".

Hon har också lyckats få en riktigt stor Instagram med 850,000 följare och en ännu större Youtubekanal med nästan 1.5 miljoner följare.

Inte dåligt!

Nyfiken på hur 22-åringen ser ut idag? Låt oss ta en titt:

Tycker du att hon är sig lik?

