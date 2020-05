Så fick produktionen tillslut med Nina Glimsell i Celebrity Ex on The Beach

Nina Glimsell, 26, är en av de absolut mest färgstarka deltagarna i årets Celebrity Ex on The Beach.

Nina stegade in en bit in i säsongen och snabbt fick hon intresse för profilen Dennis Mlivic, 21. Tittarna har kunnat följa deras kärlek blomma i huset och för ett par veckor sedan gick de ut med att de idag är ett par.

Nina Glimsell. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Men när Nina gästade podden "I sanningens namn", berättar hon att det var långt ifrån självklart att hon skulle delta i året säsong. Nina blev nämligen tillfrågad av produktionen flertalet gånger – men valde gång efter gång att tacka nej. Hon blockerade till och med några som försökte att kontakta henne.

Men en dag – då sa magkänslan till.

Nina Glimsell är en av deltagarna i Celebrity Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

– Jag gick ned i en depression. Tog bort mina kommentarsfält, flyttade hem till Göteborg och i samma veva ringde de från Ex on the beach – ännu en gång. Denna gång så kändes magkänslan annorlunda. Jag satte mig ned med min familj som sa att 'nej men Nina nu borde du verkligen åka', säger hon och fortsätter:



– Då kände jag att endera sitter jag här och läser allt hat som människor skriver kring PH-säsongen. Eller så tar jag mitt pick å pack och drar till ett ställe där jag jag vet att mitt ex inte kommer att vara och där jag bara förväxlas med mig själv. Jag fick nämligen bekräftat att han inte skulle dyka upp. Så jag drog, och det förändrade allt, säger Nina.

Sket du mer eller mindre i pengarna eller kände du att "nej men lite deg ska jag allt ha"?

– Nej herre gud, jag visste vad jag var värd, säger Nina.

