"Bhad Bhabie", som egentligen heter Danielle Bregoli, blev känd världen över när hon som 13-åring var med i den amerikanska talkshowen "Dr Phil".

Redan då var Bregoli illa ute – hennes mamma medverkade med dottern i hopp om att 13-åringen skulle sluta begå brott.

På grund av sitt uppförande i programmet blev flera klipp på Bregoli virala, inte minst när hon sa till Dr Phil "catch me outside how bout that".

2018 släppte Bregoli sin första singel "These heaux", något som den då 15-åriga artisten tjänade miljoner på.

Beroende av piller

Bregoli har nu lagts in på rehab för ett pillerberoende. Hon ska även försöka bearbeta traumatiska barndomsminnen.

17-åringen ska tillbringa mellan 30 till 90 dagar på behandlingshemmet, enligt TMZ.

Bildkälla: Stella Pictures

På Instagram berättar Bregolis agent om beslutet:

"Danielle har de senaste åren jobbat hårt och har tagit ett positivt beslut om välbehövlig ledighet för att ta hand om privata problem. De senaste veckorna har hon varit på en klinik där hon har fått och fortsätter att få professionell hjälp", skriver agenten bland annat.

Läs även: Isabella Löwengrips mamma anmäler dotterns intervju: "Kränkande"