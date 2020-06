Zara Larsson och Alexander Bard i storbråk: "Fuck you"

Sedan den svarta mannen George Floyd mördades av en vit polis på öppen gata den 25 maj så har frågan om polisbrutalitet och rasism väckt starka känslor, protester och reaktioner världen över.

Den svenska sångerskan Zara Larsson, 22, har flitigt uppdaterat sin Twitter för att dela klipp, texter och andra människors vittnesmål för att uppmärksamma de svarta människor som har blivit utsatta för polisvåld eller dödats av poliser.

George Floyds död har väckt starka reaktioner. Över hela världen demonstrerar människor mot polisbrutalitet. Här protesterar en man i Istanbul den 4 juni 2020. Bildkälla: AP Photo/Emrah Gurel/TT Bild

"Det faktum att polisen bara stod där med handen i fickan samtidigt som han dödade George Floyd får mig att må illa. Han njöt av det där. Han förtjänar inget mer än livstid i fängelse", skrev Zara om polisen Derek Chauvin som var den polis som nu ska åtalas för att ha dödat Floyd.

Orden om polisen väckte ramaskri

Till en tråd som Zara retweetade så kommenterade hon "Den här tråden är vidrig. Acab".

Snabbt började kommentarerna hagla in från upprörda människor som menade att Zara inte borde skriva "Acab" (All Cops Are Bastards, reds. anm).

En av de som vädrade sina tankar kring Zaras tweet var Alexander Bard, 59.



Under tisdagen skrev han:

"Popstjärnan Zara Larsson twittrar från sin kinesiska kommunistsponsrade Huawei-telefon att "alla poliser är svin" samtidigt som hon gladeligen polisanmäler alla som hindrar henne till den svenska polisen. Förra året hatade hon alla män. Vad sägs om ett rubbat "My Little Pony"-beroende som diagnos här?".

"Vad jag har ens gjort dig?"

Zara var inte sen med att svara på Bards ord:

"Hahahahahahahahaha vad har jag ens gjort dig hahahah varför är du så arg på mig jag fattar inte?? Jag menar för övrigt amerikanska polisen som är ett väsen BYGGT på rasismen från slaveriet. Men det kanske inte du förstod? :((( Fuck you", skrev Zara.

Tidigare harskrivit omord om den svenska polisen. "Sparka rövhålen", skrev Kenza på Instagram. Läs mer här.