Angelina Jolie och Brad Pitts barn

Brad Pitt, 56, och Angelina Jolie, 45, träffades 2004 på inspelningen av filmen Mr. & Mrs. Smith och började genast få känslor för varandra. Brad var vid det laget gift med skådespelerskan Jennifer Aniston.

Paret gifte sig 2014, men bara två år senare ville Angelina ha en skilsmässa, som officiellt gick igenom först 2019.



Brad och Angelina har idag hela sex barn ihop. Maddox, 19, Zahara, 15, Pax, 16, John, 14, samt tvillingarna Vivienne och Knox, 12. Flera av barnen har synts i filmer tillsammans med sina föräldrar.

Angelina Jolie och Brad Pitt har hela sex barn ihop. Bildkälla: Stella Pictures.

Suri Cruise

2005 berättar Tom Cruise, 58, på Opera att han är förälskad i skådespelerskan Katie Holmes, 41. Samma år friar han vid Eiffeltornet i Paris och några månader senare meddelar paret att de väntar barn, enligt Insider.

2006 föds dottern Suri Cruise som får pryda omslaget av tidningen Vanity Fair.

2012 skilde sig paret och Katie fick vårdnaden över dottern.

Idag har Suri hunnit fylla 14 år. Hon älskar mode och jagas ständigt av paparazzis.

Katie Holmes och dottern Suri Cruise i New York. Bildkälla: Stella Pictures.

Jaden och Willow Smith

Will Smith, 52, och Jada Pinkett Smith, 49, har två barn ihop som redan från barnsben följt sina skådis-föräldrars fotspår.

Jaden Smith, 22, var bara 7 år när han spelade in filmen "The Pursuit of Happyness" tillsammans med pappa Will Smith. Willow Smith, 19, var runt samma ålder när hon också började jobba med sin pappa, i filmen "I Am Legend".

Jaden gjorde sin kanske största roll 2010 i filmen Karate Kid, där han briljerade huvudrollen, endast 12 år gammal. Några månader senare syns han även på scen med kompisen Justin Bieber, 26, i filmen "Never Say Never".

Willow Smith, 19, var bara 9 år gammal när hon släppte låten och musikvideon "Whip My Hair".

Jaden och Willow Smith ägnar sig både åt musik och skådespeleri. Bildkälla: Stella Pictures.

Johnny Depps barn

Skådespelaren Johnny Depp, 57, och franska sångerskan och modellen Vanessa Paradis, 47 träffades för första gången på ett hotell i Paris 1998.

När Johnny såg Vanessa tänkte han "mitt liv som singelman är slut", säger han till DailyMail.

Bara ett år senare fick de dottern Lily-Rose Melody Depp, 21, som regelbundet syns på röda mattan idag. Hon är både modell och skådespelerska, precis som hennes föräldrar.

Hon är ansiktet utåt för parfymen Chanel No 5 L'Eau och spelar i filmen "The King" tillsammans med Timothée Chalamet, som hon också dejtade ett tag.

Någon som inte syns till lika mycket i media är Lily-Rose lillebror John Christopher "Jack" Depp III, 18.

Idag dejtar Jack den franska modellen Camille Jansen, 20.

Johnny Depps son Jack med flickvännen Camille Jansen. Bildkälla: Stella Pictures.

Kate Moss dotter

Innan Johnny Depp gifte sig med Vanessa Paradis dejtade han ju faktiskt supermodellen Kate Moss, 46, i flera år. Det blev inga barn för det paret, däremot fick Kate senare barn med mediemannen Jefferson Hack. Tillsammans har de dotter Lila Grace Moss Hack, 18.

Lila har gått i hennes mammas fotspår och arbetar idag som modell. Hon syns ofta i publiken på modevisningar och verkar ha ett stort intresse för mode. Hon har bland annat varit ansiktet ut för Marc Jacobs smink.

Kate Moss dotter Lila är också modell. Bildkälla: Stella Pictures.

Cindy Crawfords barn

Cindy Crawford, 54, var under 80 och 90-talet en av världens största supermodeller. Hon träffade den amerikanska affärsmannen Rande Gerber, 58, på ett bröllop, då de båda var i relationer, enligt Business Insider.

Paret gifte sig 1998 på Bahamas och firade alltså i år sin 22a bröllopsdag. Tillsammans har de barnen Presley Walker Gerber, 21, och Kaia Jordan Gerber, 19. Båda barnen är idag supermodeller, precis som mamma Cindy.

Presley ska på senaste tiden haft en rebellisk fas, men har börjar må bättre under tiden han befunnit sig i karantän, enligt Daily Mail.

Kaia Gerber har modellat för stora märken som Louis Vuitton, Chanel och Burberry. Bildkälla: Instagram.

Presley Gerber har nyligen tatuerat "missförstådd" i ansiktet. Bildkälla: Instagram.

Chris Martin och Gwyneth Paltrows dotter

Coldplay-sångaren Chris Martin, 43, och skådespelerskan Gwyneth Paltrow, 48, träffades backstage på en Coldplay konsert 2002 och klickade direkt.

Gwyneth har tidigare dejtat flera kändisar som bland annat Brad Pitt och Ben Affleck, medan Chris har berättat att Gwyneth var hans första seriösa flickvän, enligt Cheatssheet.

Bara två år senare fick de dottern Apple Martin, 16, som tycker om att syssla med TikTok.

Paret har även sonen Moses, 14.

Apple Martin. Bildkälla: Stella Pictures.

Michael Jacksons barn

Den världskända artisten Michael Jackson försökte dölja sina barns ansikten i många år. De bar nämligen olika typer av masker och sjalar för sina ansikten när de befann sig i offentligheten.

Michael fick sina två första barn 1997 och 1998 med dermatologiassistenten Debbie Rowe, 61. Paret ska ha träffats när Debbie var assistent på en mottagning där Michael behandlades för hudsjukdomen vitiligo.

Michael, som nyligen skilt sig från Lisa Marie Presley, var rädd att han aldrig skulle få egna barn. Debbie, som länge varit ett fan, föreslog att hon kunde bära pop-stjärnans barn.

1997 fick de sonen "Prince" Michael Joseph Jackson, Jr, 23 och tätt därpå dottern Paris Katherine Jackson, 22.

Michael och Debbie var gifta mellan 1996-1999 och efter skilsmässan fick Michael full vårdnad om barnen.

Paris Jackson tycker både om att syssla med musik och skådespeleri. Bildkälla: Stella Pictures.

2002 fick Michael en till son, med en surrogatmamma. Prince Michael Jackson II, 18, brukade kallas för Blanket, men idag kallas han Bigi. En väldigt känd händelse var när Michael höll ut den, då bara månader gamla, sonen Blanket för en balkong på ett hotell i Berlin.

Idag håller Paris på med musik och skådespeleri, medan Prince har en utbildning i företagande och brukar anordna egna välgörenhetsevenemang. Yngsta sonen Bigi gör filmrecensioner på sin YouTube-kanal Film Family.



Michael Jacksons söner Bigi och Prince gör filmrecensioner på YouTube. Bildkälla: YouTube.

Reese Witherspoons dotter

Skådespelerskan Reese Witherspoon, 44, träffade skådisen Ryan Phillippe, 46, på hennes 21-års födelsedagsfest 1997. De förlovade sig året efter och gifte sig 1999, samma år som deras första barn, Ava Elizabeth Phillippe, 21, kom till världen.

Ava är en kopia av hennes mamma och de är även bästa vänner. Hon är kreativt lagd och tycker om fota, måla och skulptera, enligt SheKnows.

Reese och Ryan har även sonen Deacon Reese Phillippe, 16, ihop.

Ava är en kopia av mamma Reese Witherspoon. Bildkälla: Instagram.

Jude Laws barn

Skådisarna Jude Law, 47, och Sadie Frost, 55, träffades 1994 när de spelade in filmen "Shopping" tillsammans. De gifte sig tre år senare och fick tillsammans barnen Rafferty, 21, Iris, 19, och Rudy, 18.

Paret skilde sig 2003 men är båda väldigt närvarande föräldrar till deras tre gemensamma barn.

Idag arbetar både Rafferty och Iris som modeller för stora märken som Dolce & Gabbana, Valentino och Calvin Klein.

Iris Law är 19 år och arbetar som modell. Bildkälla: Stella Pictures.

Rafferty Law är sin pappa upp i dagen! Bildkälla: Stella Pictures

Rudy, Jude och Rafferty Law. Bildkälla: Instagram.

David och Victoria Beckhams barn

David Beckham, 45, och Victoria Beckham, 46, har varit gifta sedan 1999 och har hela fyra barn ihop. Brooklyn, 21, Romeo, 18, Cruz, 15, och Harper Seven, 9.

Parets äldsta son Brooklyn förlovade sig nyligen med skådespelerskan Nicola Peltz, 25, och sysslar med fotografi.

Romeo har också en flickvän, nämligen modellen Mia Regan, 17. Han har själv även arbetat som modell för klädmärket Burberry.

David Beckham berättade i en intervju 2018 att dottern Harper är det barnet som tycker mest om att spela fotboll i familjen, men att alla barnen har talang för sporten, skriver ET.