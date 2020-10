Hannalicious och Lojsan om Benjamin Ingrosso: "Gud i sängen"

Influencerprofilerna Hanna "Hannalicious" Friberg och Lovisa "Lojsan" Wallin driver podden "Måndagsvibe" ihop.

I det senaste avsnittet så berättar duon vad de har fått för rykten inskickade från lyssnarna.

Lojsan och Hanna driver podden "Måndagsvibe". Bildkälla: Instagram/hannalicious

Ett av ryktena sticker onekligen ut – och det är rejält smaskigt. Det handlar om den folkkära artisten Benjamin Ingrosso, 23. Tjejerna har fått in från flera håll att Benjamin är "bra i sängen och osjälvisk".



– Det är verkligen så många som har skrivit in att dom har hört att Benjamin Ingrosso är en gud i sängen. Jag har ju hört det här från flera håll, säger Hanna.

Benjamin Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures.

– Jag har också hört det. He´s a killer, skrattar Lojsan.



– Vilket trevligt rykte. Det hade man ju velat ha själv. Om Benjamin lyssnar på det här – way to go!, säger Hanna och Lojsan i podden.

"Vansinnigt hänsynslöst"

