Brad Pitt och flickvännen har gjort slut

Skådespelaren Brad Pitt, 56, skiljde sig 2016 från Angelina Jolie, 45, efter över 15 år av dejtande och sex barn ihop.

I somras spreds rykten om att Brad börjat dejta en tysk modell vid namn Nicole Poturalski, 27, som även är gift med 68-åriga restaurangägaren Roland Mary. Nicole och hennes man har enligt Cosmopolitan, en öppen relation. De ska även ha en sju år gammal son ihop.

Men nu bekräftar en källa för Page Six att Brad och Nicoles relation är "totalt över".

– Det var aldrig så seriöst som folk trodde, ska källan ha sagt.

Nicole Poturalski. Bildkälla: Stella Pictures.

Träffades på en efterfest

Även om ryktena kring att Brad och Nicole dejtade uppstod först i augusti i år, så ska de, enligt People, har dejtat sedan sommaren 2019. De träffades då på efterfesten av premiären av filmen Once Upon A Time... In Hollywood, som Brad senare vann en Oscar för.

De ska, enligt ett vittne, ha varit flirtiga på efterfesten och sedan börjat dejta. De har bland annat besökt Brads slott i Franrike (som han äger tillsammans med Angelina) ihop.

I november 2019 fotograferades de för första gången tillsammans, på en Kanye West konsert, enligt People.