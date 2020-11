Nicole Falciani, 23, har en hel del på gång i år. Efter det uppmärksammade uppbrottet från Eric Saade, 29, har hon gått vidare med nya pojkvännen Adem Berisha, 29.

På jobbfronten har Nicole dessutom kammat hem sitt drömjobb – hon är nämligen ny programledare för "Paradise Hotel", ett jobb hon tar över efter Rebecca Stella.

Nicole Falciani och pojkvännen Adem i Mexiko. Bildkälla: Instagram/nicolefalciani

Dessutom är Nicole aktuell med sin bok "Du ser ju inte sjuk ut", som handlar om hennes liv med sjukdomen reumatism.



”Jag har varit sövd över 50 gånger, fått över 200 kortisoninjektioner, testat mer än 10 olika mediciner och genomgått 3 operationer. Jag skriver den här boken av flera olika anledningar, men främst för att jag inte är ensam. Trots att vi som har den här sjukdomen ibland känner oss ensammast i världen så är vi inte det. Över en miljon svenskar lever med någon form av reumatisk sjukdom. En av tio. Ta in det", skriver Nicole i förorden till boken.

"Började älska min kropp"

Nicole har länge skrivit om kroppsaktivism, och i sin blogg på Elle gav hon förra året sin syn på hur det är att vara ung kvinna idag.

"Jag bestämde mig för att börja älska min kropp. Det har varit en svår och tuff resa. Men det har varit så värt det", skrev hon.

Under onsdagen påminde Nicole återigen sina trogna följare och fans om sitt viktiga budskap. Nicole la ut en vacker svartvit bild på sig själv där hon poserar naken med tre andra kvinnor. Nicole är andra från höger. Till fotografiet, taget av Denise Nord, så skrev Nicole:

"My body. My shape. My rules".

På sin Instagram har Denise lagt upp flera vackra bilder på Nicole, på en ligger Nicole naken på stranden och på en annan är hon i full färd att hoppa i det vackra havet.

Låter det kallt? Inte alls! Nicole befinner sig nämligen just nu i den lilla staden Chamela på Mexikos västkust för att spela in just "Paradise Hotel".