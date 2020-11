Det här händer när Melania skiljer sig från Donald Trump

Donald Trump, 74, och Melania Knauss, 50, träffades på ett party i Hollywood 1998. De gifte sig år 2005 – men innan de kunde säga "ja" till varandra så var det en hel del pappersarbete att gå igenom.



Redan då var Donald rik som ett troll, och efter två misslyckade äktenskap visste han att det var viktigt att skydda sina tillgångar.

Donald Trump och Melania år 2003. Bildkälla: Stella Pictures.

Efter Trumps nederlag i det amerikanska presidentvalet har det ryktats att Melania "räknar varje minut tills han inte längre är president så hon kan skilja sig", skriver Mirror.



Men vad händer med Melania Trump om hon bestämmer sig för att ta ut skilsmässa?

Peter Stambleck från den New York-baserade advokatbyrån Aronson Mayefsky & Sloan förklarar för Town and Country:

– Om de skiljer sig så kommer allt i hans namn vara hans och allt i hennes namn vara hennes, säger han.

Stambleck säger att hon även kommer att få behålla de smycken hon har fått under deras äktenskap.

Vad händer om Melania Trump och Donald Trump går skilda vägar? Bildkälla: AP Photo/Evan Vucci/TT Bild

"500 miljoner kronor räcker inte i New York"

Jacqueline Newman är partner på Berkman Bottger Newman & Rodd, och hon tror att Melania vid en skilsmässa kommer att få vårdnaden över parets 14-åriga son Barron.

– Hon kommer att ha den huvudsakliga vårdnaden och Donald kommer träffa sonen när han råkar vara i stan, säger Newman till Town and Country, via The Mirror.

Hon kommer även få rejält med pengar.

– Om hon har 500 miljoner kronor så har hon råd att köpa något. Men 500 miljoner – vilket är mycket pengar – räcker inte långt i New York. I alla fall inte om man tänker på hur hon är van vid att leva. Hon skulle inte kunna leva som hon gör nu. Han har säkert planerat med att de kommer att ha en dyr livsstil, så jag kan tänka mig att hon skulle få riktigt generöst med pengar, säger hon vidare till magasinet.

Så hur har det gått för Donalds andra ex-fruar?

Ivana Trump fick drygt 100 miljoner kronor, och en årlig utbetalning på 5,6 miljoner kronor i underhållsstöd. Hon fick även en lägenhet i New York och ett stort hus i Connecticut.

Donald Trump med dåvarande hustrun Ivana den 4 juli 1988. Bildkälla: AP Photo/Marty Lederhandler/TT Bild

Hans andra fru Marla Maples fick nöja sig med 20 miljoner kronor, skriver brittiska Mirror.



Donald Trump och Maria Maples 1991. Bildkälla: AP Photo