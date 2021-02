Alba August, 27, är högaktuell i dramakomedin "Alla utom vi", där hon spelar mot ex-pojkvännen Björn Gustafsson.

I serien spelar de huvudrollerna Hilma och Ola – ett par mitt i livet som längtar efter barn.

Men den processen är inte alltid en dans på rosor, och det kan bli ännu tuffare när vänner, familjemedlemmar och främlingar lägger sig i.

Foto: Erik Simander/TT

Släpper ny musik 2021

Alla utom vi har fått fina recensioner och gjort Alba August till namnet på allas läppar.

Men hon är gammal i gemet, och har dessutom en framgångsrik karriär som artist vid sidan om skådespeleriet.

I en intervju med Aftonbladet berättar Alba att intresset för sång och musik har funnits med henne under en längre tid. Men det är inte förrän på äldre dar som hon agerat på det, och börjat släppa musik.

Hennes debutsingel "We're not gonna make it" släpptes i juli 2020, och hördes i Netflix-serien "The rain" – där hon själv spelade en av huvudrollerna.

På sin Instagram hintar Alba om att mer musik är på gång under 2021. Spännande!

Men rollen som Simone i The rain är inte den enda succén Alba har i ryggen.

Hon har bland annat spelat Astrid Lindgren i filmen "Unga Astrid" (2018) som gestaltade författarinnans liv innan de stora framgångarna.

För sin prestation nominerades Alba till en Guldbagge i kategorin "Bästa kvinnliga huvudroll" året därpå.

Foto: Thomas Johansson/TT

Kommer från en skådis-familj

Att Alba valde skådespelaryrket kommer kanske inte som en jättestor överraskning, då hela hennes familj arbetar i samma bransch.

Hon är dotter till den regissörerna Billie och Pernilla August, och har en äldre syster vid namn Asta som också är skådespelerska.

Alba August och Björn Gustafsson gästar Carina Bergfeldts talkshow. Bildkälla: SVT

"Vi pratar varje dag"

Hur det går på kärleksfronten är däremot svårare att veta. Men sedan uppbrottet med Björn Gustafsson är Alba, vad vi vet, singel.

I förra veckans avsnitt av talkshowen "Carina Bergfeldt" var exen, tillika kollegorna med och gästade. Här fick tittarna en liten inblick i hur deras relation ser ut idag.

– Vi måste ju göra PR, så så är det ju. Så då åker vi ju hit och gör det, och det känns ändå väldigt okomplicerat, säger Björn.



Alba instämmer, och uppger att hon har regelbunden kontakt med ex-pojkvännen.

– Vi är ju varandras sparring-partnerns. Vi pratar ju varje dag, säger Alba.

