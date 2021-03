Här är artisterna som tävlar i Andra chansen i Melodifestivalen

Direktsändningen från den sista och fjärde deltävlingen i Melodifestivalen drar igång till helgen. Artisterna som kom trea eller fyra med sina bidrag i de tidigare deltävlingarna får nu en ny chans! I Andra chansen kommer artisterna duellera och det är bara fyra av åtta deltagare som kommer gå vidare till final.



Alvaro Estrella - Baila Baila

Alvaro Estrella uppträder med låten Baila Baila Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Om Alvaro Estrella, 40, går vidare är det inte första gången han står i final i Melodifestivalen. Artisten gick nämligen till finalen 2020 tillsammans med artisten Mendez och låten “Vamos Amigos”. Innan den egna artistkarriären drog igång dansade Alvaro bakom artister som Danny Saucedo och Eric Saade. Alvaro och hans låt Baila Baila kommer duellera mot bandet Lillasyster med låten Pretender.

Lillasyster - Pretender

Rockbandet Lillasyster uppräder med låten Pretender Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Rockgruppen Lillasyster som ska tävla mot Alvaro Estrella i Andra chansen är från Göteborg. Gruppmedlemmarna är Martin Westerstrand, 47, Max Flövik, 42, Ian-Paolo Lira, 40, och Andreas Bladini, 42.1999 fick bandet en Grammis för “Bästa hårdrock”

Frida Green - The silence

Frida Green sjunger låten The silence i Andra chansen Foto: STELLA Pictures/Johan Valkonen

Frida Green, 28, blev känd när hon sjöng med på gruppen Badpojken hitlåt “Johnny G (The guidetti Song)”. Hon medverkade även i Talang 2018 och gick till final. I Andra chansen duellerar Frida och hennes låt The silence mot Paul Rey som framför låten The missing piece.

Paul Rey - The missing piece

Paul Rey som uppträder med låten The missing piece. Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Paul Rey, 28, som ska tävla mot Frida Green har haft en strålande musikkarriär. Han har bland annat samarbetat med rapparen Snoop Dogg med låten “California dreaming” som har lyssnats på över 45 miljoner gånger på Spotify.

Enligt uppgifter riskerar Paul Rey att missa Andra chansen på grund av akut magsjuka. SVT ska nu komma på en reservplan.



Eva Rydberg & Ewa Roos - Rena rama ding dong

Eva Rydberg och Ewa Roos tävlar tillsammans i Andra chansen Foto: STELLA Pictures/Johan Valkonen

Eva Rydberg, 77, och Ewa Roos, 71, är två skådespelare och artister med långa karriärer inom film, musik, teater och revy. Första gången Eva och Ewa träffades var 1969 och nu ska de tillsammans duellera mot artisten Clara Klingenström som framför låten Behöver inte dig i dag

Clara Klingenström – Behöver inte dig i dag

Artisten Clara Klingenström Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Clara Klingenström, 26, som ska tävla mot Eva och Ewa i Andra chansen debuterade 2019 med poplåten “Ensam i en stad”. Hennes låtar har spelats flitigt på radio och hennes låtar består av ärliga texter som som även skriver själv.

Klara Hammarström – Beat of broken hearts

Klara Hammarström uppträder med låten Beat of broken hearts Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Klara Hammarström, 20, tävlar inte i Melodifestivalen för första gången. Det var nämligen förra året som artisten debuterade i Mello. Hon är även känd från serien “Familjen Hammarström” och hade innan musiken en karriär som ryttare. I Andra chansen duellerar Klara och låten Beat of broken hearts mot artisten Efraim Leo som framför låten Best of me.

Efraim Leo – Best of me

Artisten Efraim Leo med låten Best of me Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Efraim Leo, 23, som gör debut i Melodifestivalen i år ska tävla mot Klara Hammarström i Andra chansen. Artisten släppte sin första singel “You Got Me Wrong” 2018 och har uppträtt på stora festivaler som Lollapalooza och Summerburst.

Andra chansen sänds lördag den 6 mars 20.00 på SVT1 och SVTPlay. De som kommit på en tredje plats möter de som kom på fjärde plats i sin deltävling.