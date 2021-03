Hen är tippad att (enkelt) vinna finalen i Melodifestivalen

På lördag går finalen av Melodifestivalen 2021 av stapeln och de som är med och kämpar om vinsten är:



1. Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

2. Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

3. Anton Ewald - ”New religion”

4. The Mamas - ”In the middle”

5. Paul Rey - ”The missing piece”

6. Charlotte Perrelli - ”Still young”

7. Tusse - ”Voices”

8. Alvaro Estrella - ”Baila baila”

9. Clara Klingenström - ”Behöver inte dig idag”

10. Eric Saade - ”Every Minute”

11. Dotter - ”Little tot”

12. Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Ordningen på artisterna är ordningen de kommer att uppträda i.

Alvaro Estrella, Klara Hammarström, Clara Klingenström och Paul Rey tävlar i finalen. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

Klara Hammarström, 20, som framför låten "Beat of Broken Hearts" är femma på listan när svenska folket har spekulerat i vem som kommer vinna finalen i Melodifestivalen. Över henne är läget rysande jämt. Dotter, 33, som sjunger låten "Little tot" och The Mamas som uppträder med låten "In the middle" ligger nämligen på lika odds.

Dotter är med och slåss om vinsten i år igen. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Hoppet blir sedan ganska stort och det är ingen mindre än Eric Saade, 30, som är tippad tvåa att vinna Melodifestivalen med låten "Every Minute"

Storfavoriten

Charlotte Perrelli och Tusse tävlar i finalen i Melodifestivalen. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

Tousin "Tusse" Chiza, 19, som uppträder under artistnamnet Tusse framför låten "Voices". Han har blivit en storfavorit hos svenska folket och är tippad att kamma hem förstaplatsen.

Enligt oddsen kommer Tusse att kamma hem vinsten enkelt!

På lördag får vi svaret!