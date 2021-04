Detaljen som avslöjar Bianca och Phillipes mysiga pastadejt

Det var i slutet av februari som Bianca Ingrosso gick ut med att hon och pojkvännen Phillipe Cohen valt att gå skilda vägar.

Då paret gjort slut många gånger tidigare sa Bianca att det kanske inte skulle komma som någon chock för följarna.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Youtube

– Det är lika bra att jag berättar det här nu. Ni frågar varje video vart Phillipe är så det är lika bra att jag berättar nu att vi gjort slut. Det kommer säkert inte som någon chock när vi gjort slut flera gånger förut men ja..., sa hon då.

Men under de senaste veckorna ser det upp som att profilerna tagit upp kontakten igen. De hänger på samma bagerier och restauranger samt har börjat följa varandra på Instagram.

Och nu har den nyfikne även kunnat luska fram att profilerna under veckan hade lite pastamys hemma hos Bianca.

Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen på Elle-galan 2017. Bildkälla: Stella Pictures.

Det var under Biancas frågestund på Instagram som man hörde i bakgrunden att någon donar på i köket.

På bilderna som Bianca och Phillipe senare la ut under kvällen så kunde man se att de åt med samma slags bestick.

Phillipe lät Bianca få provsmaka en av de kommande rätterna på restaurang Ted. Bildkälla: phillipecohen/Instagram

Phillipe hade under kvällen provat en rad olika rätter som kommer att finnas på hans framtida krog Ted. En av rätterna var en pasta med sparris och ramslök.

Och vem är man om man inte låter the apple of your eye smaka också.

Biancas bild till vänster och Phillipes bild till höger. Bildkälla: Instagram

Trots att Bianca antagligen fick oändligt många frågor om Phillipe i sin frågestund så valde hon att undvika det ämnet helt.