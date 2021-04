Främmande man i Bianca Ingrossos lägenhet: "Phillipe knuffade ut honom"

Att vara offentlig har sannerligen sina för och nackdelar.

Profiler som Kenza Zouiten Subosic, Isabella Löwengrip och Magdalena Graaf har alla berättat om obehagliga stalkers som dykt upp utanför deras hem.

Tidigare i veckan skrev Ex on the beach-profilen Amelia Silówa att hon förföljs av en man som flera nätter i rad stått och tittat in i hennes fönster.

Amelia har nu kopplat in polisen och hoppas på att få hjälp. Bildkälla: Instagram/ameliasilowa_

Någon som varit med om liknande erfarenheter som ovanstående profiler är Bianca Ingrosso, 26.



Kenza, Bianca och Isabella är bara några av de influensers som fått främmande besök. Bildkälla: JESSICA GOW / TT/Lisa Arfwidson/SvD/TT/Stella Pictures

Under tisdagen höll Bianca en frågestund på Instagram där hon valde att svara på lite dittan och dattan som följarna undrade över.

En av frågorna löd: "Är du aldrig rädd för att gå på stan med tanke på den mängd hot och hat du får?".

Hon berättade då om två specifika händelser som ägt rum. Ena gången hemma hos Pernilla Wahlgren, och andra gången hemma i hennes egen lägenhet.

En man hade stegat in i Biancas lägenhet. Det hela slutade med att Phillipe fick knuffa ut mannen. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

"Jag hade en man som försökte ta sig in i mammas hus en gång under ett helt dygn när jag var där själv. Han försökte så pass mycket att jag fick putta ut honom och polisen kom. En annan man klev in i lägenheten här en morgon så Phillipe fick putta ut honom", skriver Bianca,



Hon tillägger att hon borstar av sig incidenterna väldigt snabbt men att hon tänker på och värnar om alla andra tjejer där ute som blir utsatta.

Läs mer: 9 kända svenskar som utsatts för stalkers: "Brände ner huset"