Molly Sandén, 28, är nominerad i kategorin Bästa sång på Oscarsgalan som går av stapeln den 25 april. En del recensenter anser att Mollys låt borde kamma hem priset, då det är den bästa låten av samtliga nominerade. Men oddsen ser lite annorlunda ut.

Så bra tippad är Molly att vinna

Så bra tippad är Molly att vinna en Oscar. Foto: Christine Olsson/TT

Enligt ATG är det bara 4.50 gånger insatsen att Molly vinner en Oscar för låten "Eurovision Song Contest: Song of Ice and Fire".

Martina Olsson, PR-ansvarig för ATG, skriver i ett pressmeddelande att låten troligen hade varit tippad som en större favorit om fler personer hade sett filmen:

– Oscars jury kan vara oberäknelig, Molly har absolut chansen men det kommer bli en liten skräll om hon vinner, säger Martina.

Den tippade storfavoriten är ingen mindre än Leslie Odom Jr med låten "Speak Now" från filmen "One night in Miami". Med ett odds på 1.65 toppar han listan, men har både vinstsugna Molly och den tippade tvåan Laura Pausini hack i häl.

Molly, som stoppades från att uppträda på plats på Oscarsgalan i USA, har den senaste tiden befunnit sig i staden Húsavik på Island där hon spelat in ett framträdande som kommer att sändas på galan.



Här är listan över aktuella odds för Oscars-nominerade i kategorin Bästa sång

1. Speak Now (Film: One Night in Miami) Artist: Leslie Odom Jr 1.65

2. Io Si (Film: The Life Ahead) Artist: Laura Pausini 3.25

3. Husavik (Film: Eurovision Song Contest: Song of Ice and Fire) Artist: Will Ferrell och My Marianne (Molly Sandén) 4.50

4. Fight for You (Film: Judas & the Black Messiah) Artist: H.E.R 26.00

5. Hear My Voice (Film: The Trial of the Chicago 7) Artist: Celeste 26.00

Oddsen för Oscarsgalan uppdateras här.



Oscarsgalan sänds på TV4, TV4 Play och C More den 25 april.