Under tisdagen meddelar SVT att man gått igenom dokusåpornas material i pressarkiven. Deras granskning visar att sexuella övergrepp under inspelningarna ägt rum ända sedan realityprogrammen såg ljuset i början på 2000-talet.

Enligt SVT återfinns 14 tidigare händelser som påminner om det som inträffade i vårens säsong av Paradise Hotel – som nu stoppats permanent.

Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

"Killarna tog sig friheter"

En tidigare deltagare som fått utstå tv-sända kränkningar är Emelie Rydberg, som medverkade i Paradise Hotel 2013 och Ex on the beach 2015.

Redan då gick killarna över gränsen, menar hon:

– Killarna tog sig friheter med oss tjejer, framför allt på festerna. Att man där och då inte såg det som ofredande var kanske för att ingen i kontrollrummet reagerade. Man intalade sig själv att det inte var ett övergrepp, säger Emelie till SVT.

Enligt Emelie ser inte produktionsbolagen deltagarna som riktiga människor.

– Det är osmakligt att produktionerna normaliserar det här, säger hon till SVT.

Den här bilden delas inte av Matilda Snöwall, vd på Mastiff – som uppger att produktionen alltid avbryter inspelningen om någon deltagare ser ut att vara obekväm.

Krävde att få oralsex

Ytterligare en omskriven händelse som SVT lyfte inträffade i Big brother 2014. Deltagaren Caroline Urdalen låstes då in i ett rum av två manliga deltagare.

Därefter krävde de att få oralsex av Caroline för att hon skulle få komma ut.

– Jag kommer ihåg att jag försökte förhandla med honom och sa att jag kunde kyssa honom på kinden istället. Där och då kändes det inte som att jag hade ett val, säger Caroline till SVT.



Hon blev utsläppt av andra deltagare och männen fick lämna tävlingen omgående.

Trots det uppmanades hon att vara tyst om händelsen av produktionen – som inte har kommenterat Carolines uttalanden i dagsläget.