Du har sett dem i film efter film de senaste åren och inte sällan dyker de upp i hyllade och uppskattade tv-serier – men trots det vet du förmodligen inte vad de heter.

Nyheter24 ger dig lite hjälp på traven och listar sju av dessa skådespelare!

1. Judy Greer

Judy Greer. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Visst ser hon bekant ut, Judy Greer? Det är inte så konstigt. Hon har synts i allt från "13 Going on 30" (2004) och "Ant Man" (2015) till tv-serier såsom "Arrested Development" och "Two and a Half Men".

2. Danny Trejo

Danny Trejo. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Om du tittat på film och tv de senaste åren kan knappast ha missat den här skådisens ansikte. Men vad heter han då? Jo, det är ingen mindre än Danny Trejo – som medverkat i filmer såsom "Spy Kids" (2001) och serier såsom "Breaking bad" och "Sons of Anarchy".



3. Crispin Glover

Crispin Glover. Foto: Fred Santos/Stella Pictures

Här har vi ytterligare ett välbekant ansikte, i form av Crispin Glover, som bland annat synts som skurk i "Charlie's Angels" (2000) och "Back to the Future" (1985).



4. Elizabeth Reaser

Foto: Joe Sutter/Stella Pictures

Du känner väl igen Elizabeth Reaser? Kanske har du sett henne som vampyrmorsa i "Twilight"-filmerna eller så har hon kanske flimrat förbi i "Grey's Anatomy", alternativt "The Handmaid's Tale"? Nu vet du vad hon heter också!

5. Gary Cole

Gary Cole. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Ringer det någon klocka när du ser den här mannen? Det är inte så konstigt. Gary Cole har medverkat i en hel rad filmer och serier de senaste decennierna. "Desperate Houswives", "Entourage", "Suits" och "Entourage" är några av de tv-succéer som Cole medverkat i!



6. Kathryn Hahn

Kathryn Hahn. Foto: Xavier Collin/Stella Pictures

Känner du igen den här skådespelerskans leende? Det tillhör Kathryn Hahn som du kunnat se i filmer såsom "How to Lose a Guy in 10 Days" (2003) och "Step Brothers" (2008). Om du istället är en seriejunkie kan du ha stött på henne i "Parks and Recreation" eller "Transparent".

7. Wallace Shawn

Wallace Shawn. Foto: Barket Brad/Stella Pictures

De flesta känner nog igen Wallace Shawn. Han har varit aktiv som skådespelare ända sedan 1960-talet och har dykt upp i tonårsklassikern "Clueless" (1995) såväl som ungdomsserien "Gossip Girl".