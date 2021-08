Lisa Jönsson, 27, är ett välkänt ansikte för alla dokuspåaälskare där ute.

2017 vann hon Paradise Hotel tillsammans med Alex D´Rosso och 2020 såg vi henne i den turbulenta säsongen av Celebrity Ex on the beach.

Lisa Jönsson. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Men denna gång dyker Lisa upp i ett helt annat sammanhang – hon ska nämligen sjunga upp för Idol-juryn. Lisa har under flera års tid sysslat med musik och spelat in flera låtar. Men så nervös som hon är innan hon ska in till Idoljuryn – det har hon aldrig tidigare varit.

Lisa Jönssom har tidigare varit med i Paradise Hotel och Ex on the beach. Bildkälla: TV4

– Jag är gravid men tycker att det här känns värre än själva förlossningen, berättar hon för juryn.

Lisa berättar under sin medverkan i programmet att hon på eget bevåg valt att inte inkludera pappan till barnet i sitt liv.

Dottern Sia föddes den 31 maj.

– Du kan med andra ord föda när som helst? Men det är ingen fara så fixar jag det, skämtade Kishti Tomita.

Lisa sjöng upp och trots att juryn gillade vad de hörde var de inte helt sålda. De bad istället Lisa att sjunga någonting annat.

Trots nervositet och scenskräck så lyckades Lisa imponera på juryn som gav henne fyra rungande ja.

