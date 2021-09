Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, postade ett inlägg tidigare i veckan där hon berättade att Youtubern Ben Mitkus, 26, hade gjort slut med henne.

Nyheter24 rapporterade om hur många följare var i chock och rasade mot Ben eftersom dumpningen på deras utomlandsresa ansågs lite väl hård.

Ben Mitkus har varit tyst tills nu

Foto: Ben Mitkus/Youtube

Paret befann sig utomlands när uppbrottet skedde och Diana var den som först uppdaterade om de tråkiga nyheterna på sin Instagram medan det ekade tyst från Bens håll.

Nu har Ben brutit tystnaden och postat en video på YouTube som för tillfället ligger etta på trender i Sverige.

I videon förklarar han sin sida på saken, och berättar vad som har hänt och varför han tog beslutet att göra slut.

– Det har varit så mycket spekulationer om allt, och hat, och jag antar att alla vill veta varför jag har gjort slut, säger Ben i videon och fortsätter:

– Det blir inte en rättvis bild att spekulera om, och försöka hitta någonting, om inte jag pratar utifrån hur jag känner.

Därför gjorde Ben slut med Diana

Foto: Instagram/dianababan

I den 40 minuter långa videon förklarar Ben i stora drag hur beslutet att göra slut var en blandning av många olika saker som han hade tänkt på under en längre tid.

Han påstår att han har gjort slut med Diana två gånger innan och att hon har fått honom att känna sig kritiserad för den han är.

– Viktigt att påpeka är att det här är tredje gången jag har gjort slut med Diana. Första gången jag gjorde slut med henne var ett och ett halvt år sedan och anledningen till varför jag gjorde slut var att, om ni har följt mig vet ni att jag har ADHD och jag funkar på ett annat sätt, säger Ben.

Det som fick det att brista för Ben ska ha varit att Diana inte haft förståelse för hans ADHD samt att hon ska ha betett sig respektlöst mot hans mamma och syster.

– Det känns tillslut som att min existens stör henne. Att jag bara andas. Bara jag är så blir hon som ett svart moln. Det är lite så att jag inte känner mig accepterad, förklarar Ben.

Diana planerar en revansch

Efter att Ben hade laddat upp videon kom en upprörd Diana direkt med svar. På sin Instagram story skrev Diana:

"Wow alltså.. Jag är ännu mer i chock idag än vad jag har varit under dom här dagarna i Kreta. Jag sa till Ben i 3 dagar att vi kunde göra en video tillsammans så det inte blir några missförstånd eller pajkastningar när vi kommer hem till Sverige och det ville han inte", skriver hon bland annat på sin Instagram Story.

Foto: Skärmdump dianababan/Instagram

Det forna Youtube-parets ord står mot varandra. Diana skriver på sin Instagram att Bens påståenden i videon inte stämmer.

"Kommer göra en sista video om allt"

Foto: Skärmdump dianababan/Instagram

Imorgon kommer Diana även posta en video på Youtube och förklara sin sida på saken..