Diana Babans vädjan till följarna – efter uppbrottet från Ben Mitkus

Ex On The Beach-deltagaren Diana Banan, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, träffades genom den gemensamma vännen Jasmine "Jasse" Gustafsson i slutet på 2018.

– Det blev att vi tog ett glas och jag och Ben började prata och allt bara flöt på. Vi klickade direkt, har Diana berättat i podcasten "Sweet but psycho".

Sedan den dagen har paret varit oskiljaktiga – och befinner sig just nu på en långresa runt om i Europa.

Nu har paret gjort slut

Men under tisdagskvällen gick Diana ut med att hon och Ben gått skilda vägar.

Enligt Diana var beslutet Bens, och berodde på att han ansåg att deras relation blivit mer vänskaplig än kärleksull den senaste tiden.



Kom som en chock för Diana

Ben har fortfarande inte kommenterat uppbrottet, men under onsdagsförmiddagen lade Diana upp ytterligare ett inlägg med detaljer kring vad som hände.



"Jag är stark och vill någon dumpa mig på en utomlandsresa utan några som helst förvarningar efter att vi pratat om att köpa lägenhet, hund och allt va det är när vi kommer hem - be my fucking guest", skriver hon på Instagram.

Uppbrottet ska ha kommit helt utan förvarning och lämnat Diana i total chock. Mer om det kan du läsa här.

Foto: Instagram/dianababan

Dianas vädjan till de arga följarna

Dianas ärliga ord om händelsen har fått en del följare att reagera med ilska mot Ben. Därför går Diana nu ut med en vädjan till sina följare om att låta expojkvännen vara.

"Det här är som det är nu och det kommer absolut inte bli bättre av att skriva massa negativa kommentarer. Jag vill verkligen inte det så respektera det är ni gulliga", skriver Diana på Instagram.

Foto: Instagram/dianababan

Även fast paret inte längre är tillsammans har Diana fortfarande mycket kärlek för Ben.

"Det är ingenting som kommer försvinna snabbt och det är inte kul att se folk kommentera taskiga saker", skriver Diana på Instagram.