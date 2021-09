Följarna rasar på Ben Mitkus – efter råa dumpningen utomlands

Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, träffades 2018 via den gemensamma vännen Jasmine Gustafsson, 27.

Då Ben tidigare varit tillsammans med Ex on the beach-profilen My Karlberg, 23, som under det årets säsong blev vän med Diana blev situationen något speciell då My ansåg att Diana gjorde fel som började dejta hennes ex.

Det hela genererade i en pajkastning på Youtube där My, Ben och Diana ställde ord mot ord.

Kärlekssoppan landade i att Ben och Diana blev tillsammans – samtidigt som My och Diana bröt kontakten.

Fansen rasar efter Ben Mitkus dumpning

Under de senaste åren har Ben och Dianas relation med både upp och nedgångar följts av hundratusentals människor. De har rest till olika länder, spelat in otaliga videos tillsammans, umgåtts med varandras familjer och byggt upp en gemensam fanskara. En fanskara som nu satte kaffet i halsen när Diana skrev ut ett inlägg om att Ben valt att göra slut.

Diana fick förtydliga att det hela inte handlade om ett prank. Bildlälla: dianababan/Instagram

Då många av följarna först trodde att det hela handlade om ett sedvanligt prank så fick Diana på nytt skriva ut ett inlägg om att det hela är sant.

"Jag skulle aldrig någonsin pranka om något sånt här. Jag förstår dock att många tror det med tanke på hur sjukt det är och tro mig, det tycker jag med och det kom som en jävla chock", skrev hon då.

Än så länge har Ben valt att inte kommentera uppbrottet – men i båda profilernas kommentarsfält så smattras det bland fansen.



Många av följarna ifrågasätter det faktum att Ben valde att göra slut under en resa. Bildkälla: dianababan/Instagram

I kommentarsfältet skriver många av följarna att det är en naturlig övergång i en relation att gå ifrån nykär till "bästa vänner" och att det hela tiden är någonting som skiftar och rör på sig.

Vissa tyckte även att det var konstigt att Ben bara sex dagar innan uppbrottet valde att publicera en bild på han och Diana – pussandes.

Varken Ben eller Diana har svarat på följarnas kommentarer.