Pedro Pascal till attack mot J.K Rowling: "Avskyvärt"

"Vidrigt, äckligt och avskyvärt FÖRLORAR-beteende", skrev The Last of Us-stjärnan Pedro Pascal om Harry Potter-författaren J.K Rowling i en attack på Instagram.

The Last of Us-stjärnan Pedro Pascal, 50, har gått till hård attack mot Harry Potter-författaren J.K Rowling, 59, – och kallar hennes beteende för "vidrigt". Pedro Pascal. Bildkälla: Scott A Garfitt/Invision/AP Pedro Pascal har länge stöttat hbtq-rörelsen, och givetvis även funnits där för sin syster Lux Pascal som kom ut som transperson år 2021. Rakt av motsatsen till J.K Rowling, som är öppen med att hon är anti-trans. I fjol rapporterade QX att Rowling skänkt en miljon kronor till en brittisk organisation som kampanjar mot transpersoner. Den 16 april klubbades en ny lag i England, som innebär att transkvinnor inte kommer att anses vara kvinnor i landets diskrimineringslag. Annons – Vi är förkrossade, och i tårar. Det känns som ett fysiskt slag. Det känns som att alla som är trans eller icke-binära i England blir utestängda från samhället. Så idag känner vi oss väldigt ensamma, sa Jane Fae som är chef över gruppen TransActual UK, till BBC. J.K Rowling firade anti-translag i England J.K Rowling firade däremot den nya lagen. I ett inlägg på X så skrev hon "Jag älskar när en plan funkar" och avslutade med hashtagsen #SupremeCourt #WomensRights. Till bilden rökte hon en cigarett och skålade med ett glas. Aktivisten Tariq Ra'ouf beskrev i ett klipp på Instagramvilken roll J.K Rowling spelat i den nya lagstiftningen. Till sitt klipp skrev han: Annons "Kolla inte på hennes show. Gå inte på Universal. Köp inte en enda Harry Potter-pryl någonsin. Det är dags att säga åt de här företagen att transfobi kostar pengar". Visa det här inlägget på Instagram Annons Pedro Pascal rasade över J.K Rowling, och kommenterade Tariq Ra'oufs video. "Vidrigt äcklig skit är helt rätt. Avskyvärt FÖRLORAR-beteende", kommenterade han. Pedro Pascals kommentar har fått tusentals likes och hundratals kommentarer. "Tack Pascal, så uppskattat" "Tack för att du inte är ond, jag är ett så stort fan!" "Preach Pedro Pascal, vars Intagram-namn är Pascalispunk, kommenterade kllippet. Bildkälla: Instagram