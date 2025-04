Det var under måndagskvällen jag tänkte avrunda påskhelgen med att se det andra avsnittet av The Last of Us säsong två. Någonting jag nu ångrar bittert. Texten innehåller tro det eller ej ingen spoil.

The Last of Us avsnitt två

Det var 2023 som det slog ned en bomb i serievärlden. Det mångfaldigt hyllade TV-spelet The Last of Us kom som spelserie och i huvudrollerna skulle man få se kungen i djungeln Pedro Pascal, aka Hollywoods mest likeable person samt den fantastiske Bella Ramsey som vi bland annat sett i Game of Thrones.

Med tanke på hur extremt hyllat tv-spelet varit så kunde de flesta fans med all säkerhet förutspå att serien skulle bli lika briljant den.

Pappa. Bildkälla: Max

Men väldigt få hade kunnat förutspå kemin som skulle komma att uppstå mellan huvudrollsinnehavarna Bella och Pedro. Nog för att serien är extremt spännande, snygg, välgjord och bra – men karaktärerna måste ha ont i axlarna av att ha BURIT denna serie på sina bara axlar.

I apocalypse-serier där det råder en kontant kamp om att överleva hatälskar man det faktum att den ena jäveln är skönare än den andra. Man sitter med konstant ont i magen och en brännande oro kring att någonting ska hänga ens favorit eller att de helt enkelt ska tappa bort varandra i en värld där iPhone minst sagt är en bristvara.

Sist jag såg en serie med karaktärer jag verkligen värnat om var när jag såg Game of thrones och ville lägga Jon Snow i en säck jag skulle bära iväg på ryggen. Samma med Sawyer i LOST eller Daryl Dixon i The walking dead. Kröks ett hår på dessa bad motherfuckers så slutar jag att kolla och så är det bra.

Ingenting får hända Pedro Pascal i Last of us 2

Känslan kring det hela har dock inte varit ett problem. Jag har fortsatt att tittat och hållit en god min oavsett händelseförlopp.



Men under The Last of us har någonting hänt.

Min kärlek till häst-Pedro och minimänniskan Bella är för stark för att det hela ska vara njutbart. Istället för att titta på seriens helhet har jag suttit kallsvettig och vrålat i soffan. Som ett själsligt tarmvred.

När kulorna viner har ett omoget skämt hemma i tv-soffan varit att den enda gången Pedro kan träffas av en pistolkula är om en av hans lemmar (och nej det är inte armar eller ben) skulle vara så pass stort att det oundvikligt hamnar i skottelden.

Två ikoner. Bildkälla: MAX

Då min pojkvän spelat tv-spelet och på så sätt vet vad som ska hända så hotade jag honom med allt jag kunde (ja men typ att lämna hemmet i 15 minuter för att sedan komma tillbaka) om han inte erkände om det skulle hända Bella eller Pedro någonting hemskt.

"Du får se" har varit det enda svaret jag fått fram.

Och vi kan säga så här. Utan att nämna vem det är, vad som händer, om någon endast skadas eller hamnar i någon slags knipa.

Men jag önskar i efterhand att jag inte sett avsnitt två på andra säsongen av The last of us. Oavsett framtid i serien, att saker eventuellt varit en dröm, hämndaktioner och så vidare så är mitt 2025 mer eller mindre förstört och jag kommer att ha svårt att återhämta mig.