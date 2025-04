​Blir det en säsong 3 av The Last of Us? Här är svaret

Succéserien The Last of Us andra säsong är snart här. Men är detta den sista säsongen eller kommer det en tredje – och i så fall när? Nyheter24 reder ut.

The Last of Us gjorde succé när den släpptes 2023 och var då den mest sedda serien på HBO Max i Sverige.

Berättelsen om Joel och 14-åriga Ellie gjordes först som ett spel, och utspelas 20 år efter att den moderna civilisationen har förstörts.

I den andra säsongen, som utspelas fem år senare, dras Joel och Ellie in i en ny konflikt.

Säsong två har premiär den 14 april 2025 och består av sju avsnitt, något Nyheter24 tidigare skrivit om.

Bella Ramsey och Pedro Pascal inför premiären av The Last of Us säsong 2. Foto: STELLA Pictures / INSTAR Images

Blir det en säsong 3 av The Last of Us?

HBO har inte bekräftat om det blir en tredje säsong av The Last of Us.

Flera medier, bland andra CBR, har däremot rapporterat att säsong 3 redan är i förproduktion och kan börja filmas redan sommaren 2025.

När en eventuell tredje säsong skulle släppas är oklart, men det blir nog 2026 som tidigast.

Hur många säsonger blir det av The Last of Us?

Exakt hur många säsonger The Last of Us kommer bestå av verkar inte vara helt bestämt än.

I en intervju med Entertainment Weekly har producenten Craig Mazin tidigare sagt att The Last of Us-berättelsen kan behöva berättas över flera säsonger.

– Jag tror att det är ganska troligt att vår berättelse kommer att fortsätta bortom en tredje säsong. Hur långt bortom? Det kan jag inte säga.