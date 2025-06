Joanna åt på kändiskrog – notan skapar debatt: "Måste skoja"

I Clarkson's Farm som rullar på Prime så har tittarna under fem säsonger fått följa den världskända motorjournalisten och Top Gear-stjärnan Jeremy Clarkson i hans nya projekt: driva en bondgård. Inte helt plättlätt, ska det visa sig.

Under resans gång har Jeremy fått smaka på allt vreden från kommunanställda som sätter käppar i hjulet för hans planer till vädrets bitvis otrevliga makter som totalförstört skördar.

Men under den femte och sista säsongen så kretsade mer och mer kring Jeremys projekt att dra igång en pub. Efter många om och men hittade han rätt ställe, och efter en omfattande och extremt dyr renovering där Jeremys byggare Alan Townsend under stor tidspress fick skapa magi så stod slutligen puben The Farmer's Dog i Asthall, Oxfordshire, klar.