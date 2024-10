Jeremy Clarkson: "Jag har inte lång tid kvar"

Jeremy Clarkson, 65, är kanske allra mest känd som en del i Top Gear-trion tillsammans med James "Captain Slow" May och Richard "The hamster" Hammond. De tre biltokiga männen började år 2002 att göra BBC-programmet Top Gear, som fram till år 2015 lockade över 350 miljoner tittare i över 200 länder.

Under oerhört dramatiska former fick Clarkson sparken från kanalen – detta efter att han misshandlade en producent. År 2015 skrotades Top Gear – men trion fick en andra chans i annan kanal.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May. Bildkälla: Photo by Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

År 2016 var det premiär för Amazon Primes The Grand Tour, och Clarkson, May och Hammond avverkade flera olika länder och bilar till sina hyllade och omtyckta program. Men allt gott tar någon gång slut, och i september 2024 så sändes det sista programmet. Avsnittet fick titeln Grand Tour: One for the road, och där fick tittarna en allra sista gången följa med trion på en oförglömlig resa. Den här gången till Zimbabwe, ett land som de besökte i samband med sin Botswana-special under Top Gears flagg år 2007.

Den sista Grand Tour-episoden har i skrivande stund betyget 9,6 på filmsajten imdb.com, och flera tittare har skrivit i sina recensioner hur tårarna fullkomligen forsat ner till tonerna av Dire Straits Brothers in arms som är en av soundtracklåtarna under en speciell sekvens i avsnittet.





Jeremy Clarkson drack 500 boxar rosévin

Parallellt med bilintresset har Jeremy Clarkson också en helt annan sak han brinner för: nämligen livet på landet. Sedan 2008 äger han flera hundra hektar mark i Oxfordshire. Gården drevs tidigare av en lokalinvånare, men när denne gick i pension år 2019 så bestämde sig Jeremy Clarkson för att själv ta tag i gården. Det mynnade år 2021 ut i programmet Clarksons Farm, som har blivit en stor succé på Amazon Prime. Enligt Deadline så var serien en av Amazon Primes mest streamade under 2024, med över fem miljoner streams under sju dagar.

Jeremy Clarkson är kanske inte mannen gemene man förknippar med hälsan själv. Utöver det stora motorintresset så är han väldigt förtjust i god mat och alkohol. Under coronapandemin och den isolering som följde så gick det ingen nöd på Jeremy. Han har senare berättat hur han helt sonika drog sig undan i sitt hus och drack "500 lådor rosévin".

Jeremy Clarkson spottar sällan i glaset. Bildkälla: Stella Pictures.

Utöver det är Jeremy något av en grönsaksmotståndare. När han på sociala medier hånades för att han haft hjärtproblem så gav han snabbt svar på tal. En djurvän skrev att Jeremy inte ju kunde vara särskilt förvånad över sitt hälsotillstånd med tanke på hur mycket kött han äter.

"Han kan inte vara förvånad", skrev personen – och fick då mothugg från Jeremy Clarkson som skrev: "Bättre det än att dö av tristess framkallad av grönsaker", rapporterade Express.

Jeremy Clarkson med en flaska Champagne och flickvännen Lisa Hogan. Bildkälla: Stella Pictures

Jeremy Clarkson hjärtopererad: "Det var nära ögat"

I en krönika i Sunday Times skrev Jeremy Clarkson nyligen att han tvingats genomgå en akut hjärtoperation. Under en semester började han plötsligt få svårt att gå upp för en trappa utan att hålla i någon. Han ägnade resten av semestern åt att dricka vin och äta ost.

Jeremy Clarkson på semester, här i Frankrike 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

Men när han kom hem till England igen började han känna sig svettig, det kändes tight över bröstet och som nålar i armen. Han fick föras akut till sjukhuset John Radcliffe i Oxford. Under hjärtoperationen fick Jeremy en "stent". Han skriver i sin krönika att han var "dagar ifrån" en hjärtattack, rapporterar Variety.

I en intervju med brittiska The Guardian så berättade Jeremy Clarkson i våras om tankarna kring sin sviktande hälsa och den egna dödligheten.

– Jag har inte långt tid kvar. Jag har antagligen bara vad, 70 000 timmar kvar, kanske?, sa Jeremy i den uppmärksammade intervjun som nu blivit omskriven igen i och med Jeremys hjärtoperation.

70 000 timmar är cirka sex-sju år, så vi får helt enkelt hålla tummarna att Jeremy finns kvar hos oss betydligt längre än så.