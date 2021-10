De var 90-talets hetaste stjärnor – så ser de ut idag

1. Brendan Fraser – då och idag

Brendan Fraser i rollen som Djungel-George. Foto: DDP/Stella Pictures

Skådespelaren Brendan Fraser var en av 90-talets stora skådisar och syntes i bland annat i Hollywood-filmer såsom "Djungel-George" (1997) och "Mumien" (1999).

Men sedan dess har Fraser hållit en betydligt lägre profil, och de senaste åren har han bara medverkat i ett fåtal mindre produktioner.

Bredan Fraser 2021. Foto: Evan Agostini/AP/TT

2. Macaulay Culkin – då och idag

Macaulay Culkin var en av 90-talets största barnskådisar. Foto: Barry King/Alamy/Stella Pictures

När Macaulay Culkin bara var en liten pojke charmade han en hel värld i "Ensam hemma"-filmerna.

Numera driver han sajten och podcasten Bunny Ears, samtidigt som han titt som tätt skådespelar – allra senast i den tionde säsongen av "American Horror Story".



Macaulay Culkin 2019. Foto: London Enterta/Stella Pictures

3. Sarah Michelle Gellar – då och idag

Sarah Michelle Gellar 1998. Foto: Paul Smith/Featureflash/Stella Pictures

Sarah Michelle Gellar var skådespelerskan som var på allas läppar under 90-talet. Hon medverkade i storfilmer såsom "Jag vet vad du gjorde förra sommaren" (1997), "Scream 2" (1997) och den populära tv-serien "Buffy och vampyrerna".

Vad gör hon idag då? Jo, utöver att släppa kokböcker har hon under de senaste åren synts och hörts i tv-serier, däribland "Masters of the Universe: Revelation" och "The Big Bang Theory".

Hon är dessutom fortsatt gift med skådiskollegan Freddie Prinze Jr. sedan 2002.

Sarah Michelle Gellar 2019. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

4. Selma Blair – då och idag

Selma Blair 2000. Foto: Paul Smith/Featureflash/Stella Pictures

Det var i filmer såsom "Scream 2" (1997) och "Legally Blonde" (2001) som Selma Blair gjorde sig ett namn i Hollywood och världen i stort. Sedan dess har hennes karriär puttrat på, och hon har bland annat medverkat i serien "Another Life".



I oktober 2018 berättade Blair att hon blivit sjuk i MS.

Selma Blair 2021. Foto: DDP Socialmediaservice/Stella Pictures

5. Jennifer Lopez – då och idag

Jennifer Lopez 1998. Foto: Featureflash Archive/Stella Pictures

Skådisen och artisten Jennifer Lopez hänförde en hel värld med låtar såsom "Waiting for Tonight" och ikoniska outfits på röda mattan. Sedan dess har hon medverkat i en rad filmer, däribland "Bröllopsfixaren" (2001).

Numera är Lopez främst aktiv inom film- och tv-branschen som producent, men släpper titt som tätt nya radiohits.

Under 2021 hittade hon tillbaka till den tidigare pojkvännen tillika skådespelaren Ben Affleck, som gav henne en svindlande dyr födelsedagspresent i augusti. Läs mer om det här.

Jennifer Lopez 2020. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

6. Ricky Martin – då och idag

Ricky Martin 2000. Foto: Mark Earthy/TT

Det var ingen som kunde undgå artisten Ricky Martin under 90-talet – hans monsterhit "Living la vida loca" gick minst sagt varm på klubbarna.



Martin har fortsatt att släppa musik sedan dess, men lever ett relativt stillsamt liv tillsammans med sin svenska make Jwan Josef och deras barn. Läs om fler Hollywoodkändisar som har barn med svenskar här.

Ricky Martin 2021. Foto: Taimy Alvarez/AP/TT

7. Alicia Silverstone – då och idag

Alicia Silverstone 1996. Foto: Barry King/Alamy/Stella Pictures

Minns du också Alicia Silverstone i den ikoniska rollen som Cher Horowitz i "Clueless" (1995)? Sedan dess har Silverstone fortsatt att skådespela, bland annat i serien "American Woman".