Efter skilsmässodramat – här är Dominika Peczynskis råd till alla män

Det var förra veckan som Dominika Peczynski, 51, i ett Facebook-inlägg droppade bomben att hon och Anders Borg, 54, hade ansökt om skilsmässa.

Paret träffades 2014, när de båda hade partners på varsitt håll, och gifte sig 2018. Här kan du läsa om hur Dominika Peczynski och Anders Borgs äktenskapsförord såg ut.

"Eftersom vi inte har hemmaboende barn tillsammans så träder äktenskapsskillnad i kraft utan betänketid. Inga kommentarer. Slut på meddelande”, skrev Dominika Peczynski.

Dominika Peczynski ångrade skilsmässan från Anders Borg

Men mindre än 24 timmar efter beskedet kom vändningen. Dominika Peczynski hade ångrat sig. I en intervju med Stoppa Pressarna berättade Dominika Peczynski att hon nu ångrar skilsmässan och att paret kommer att fortsätta att vara tillsammans – bara inte som man och hustru. Här kan du läsa mer om Dominika Peczynski och Anders Borgs skilsmässodrama.

Enligt Dominika Peczynski fattade hon beslutet om skilsmässa när hon ville umgås med maken under tisdagskvällen, och Anders Borg “i stället valde att läsa tidningar på sin Ipad och nonchalerade henne”.

Foto: Maja Suslin/TT

Domnika Peczynski om skilsmässodramat: "Lilla incidenten"

Under tisdagen skriver Domnika Peczynski på Instagram att de fortfarande är ett par, och beskriver turerna kring skilsmässan och inlägget på Facebook som “den lilla incidenten häromsistens, ni vet. När känslorna stormade”.

Hon ger därefter ett råd till alla karlar där ute.

“Så ett tips i all välmening till karlar: vad ni än håller på med - sitter försjunkna i arbete på hemmakontoret, klipper gräsmattan i timmar, läser börsnyheter på mobilen inne i badrummet (ok, på muggen) skruvar med någon gammal apparat i källaren..... Whatever tickles your fancy. Gör det! Så mycket och ofta ni vill. Ingen kvinna missunnar sin man att ha egna intressen”, skriver Peczynski och fortsätter:

“Men om frugan kommer in, vill ha lite uppmärksamhet och är sugen på att snacka en stund så släpp det ni har för händerna! Annars blir tanten sur och i värsta fall så.... ja, ni fattar.”

Domnika Peczynski och Anders Borg "pinnar vidare"

Hon avslutar inlägget med att berätta att hon och Anders Borg fortfarande kilar stadigt.



“Nu blev det här rätt bra ändå. Anders och jag är kära och pinnar vidare, om än som "papperslösa" för närvarande.”