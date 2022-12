Alexander Zobel visar upp nya flickvännen – har raderat alla bilder på Paow

Det var få som undgick uppbrottet mellan vår svenska dokusåpadrottning och den danske jetset-profilen Alexander Zobel.

Det tidigare paret träffades i Mexiko under en resa 2021 och efter det var de oskiljaktiga i nästan ett års tid. Men relationen fick sig ett abrupt slut efter att Alexander åkte iväg på ett bröllop i Cannes – utan att bjuda med Paow. Enligt henne var det på grund av att hon hade pratat illa om Danmark vilket hans familj och vänner inte ska ha uppskattat.

Paow och Zobel höll ihop i cirka ett år. Bildkälla: kattpaow/Instagram

– Jag tror att han har träffat någon annan, sa Paulina då i en intervju med Nyheter24.

– Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is och relationen var ganska destruktiv, lade hon till.



Alexander Zobel visar upp nya flickvännen

Om Alexander hade träffat någon ny i slutet av sin relation med Paow är fortfarande oklart. Men att han har ny flickvän nu – det syns tydligt på Instagram.



Flickvännen heter Marie Bianca Lilholt och bor likt Alexander i Danmark.

Hur paret träffades har inte framgått av deras sociala medier, men båda tycks spendera många av årets dagar på resande fot. De passar även på att titt som tätt höja varandra till skyarna.

"All I want for Christmas Is you"

"Älskar att åka på äventyr med dig"

"Min bästa vän och allt", är några av sakerna de skrivit i sina inlägg.

Vi hoppas även att vår dokusåpadrottning Paow mår bra och njuter av decembermörkret på svensk mark.