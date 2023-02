Bianca Ingrossos bild skapar kaos bland följarna: "Varför gör du det?"

Det var omkring 2020 som Bianca Ingrosso, 29, köpte sin nya, lyxiga lägenhet på 300 kvadratmeter. Då planen redan från början var att renovera lägenheten så valde Bianca att hålla en stor nyårsfest innan det var dags att sätta igång.

Festfixare förvandlade lägenheten till ett mindre Spy Bar och det var minst sagt kändistätt. Halva Stockholms kändiselit var där och frågan som många ställde sig var hur Bianca valde att göra med sina grannar.

Men även dom var inbjudna.

Några som inte var på festen var Lovisa Worge och Alice Stenlöf. Men det hela hade sina naturliga förklaringar, vilket du kan läsa mer om här.

Vad Bianca planerar att göra med sin andra lägenhet i närheten? Ja, sälja den tänker hon i alla fall inte göra. Hon planerar nämligen att ge bort den till sin lillebror Theo Wahlgren när han fyller 18 år.

"Vill gärna ha honom i närheten". Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Bianca Ingrosso möter kritik efter bilden på köket

Bibz är ett stort fan av Inspirationsbilder och brukar ofta lägg upp bilder på fjällstugor och mysiga möbler som hon drömmer om att införskaffa sig.

I veckan publicerade hon en bild på ett kök som föll henne i smaken. Men följarna – not so much...





Åsikterna om köksbilden slog som spön i backen och många jämförde det med ett obduktionsrum, någon annan med ett skolkök.

Andra som vädrade sina åsikter menade att Bianca i förebyggande syfte skulle tänka till om hon i framtiden planerar att skaffa barn då det väldigt lätt blir fettfläckar och fingeravtryck på ytorna.

Well – smaken är som baken.