Melodifestivalen 2023 rullar vidare mot Skåne och på lördagen den 25 februari går deltävling 4 av stapeln. I vanlig ordning är det sju bidrag som ska göra upp om en finalplats i Friends Arena.

Bland de tävlande i Malmö finns en av få artister som lyckats få en ikonstatus i både Mello- och Eurovision Song Contest-kretsar: Loreen.

Melodifestivalen 2023 – deltävling 4: Artister och låtar i startfältet

Loreen i Melodifestivalen 2023 – vad heter låten?

I Melodifestivalen 2023 ställer Loreen upp med bidraget "Tattoo", som skrivits av henne själv samt Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter Boström och Thomas G:son.

– Den handlar om villkorslös kärlek. Mitt favoritämne, har den tidigare Mello-vinnaren sagt i TV4:s Nyhetsmorgon, och berättade vidare om hur hon reagerade när hon först hörde "Tattoo":

– Det var en speciell känsla. Sist jag kände så var faktiskt när jag hörde "Euphoria".

Loreen i Melodifestivalen 2017. Foto: Pontus Lundahl/TT

För att du ska få bättre koll på stjärnan inför Melodifestivalen 2023 reder Nyheter24 ut några av de vanligaste frågorna som svenska folket googlar om henne.



Loreens namn – vad heter hon på riktigt?

Loreen är ett artistnamn. I själva verket heter hon Lorine Zineb Nora Talhaoui.

Loreens ålder – hur gammal är hon?

Loreen föddes den 16 oktober 1983, vilket innebär att hon fyller 40 under hösten 2023.

Loreens längd – hur lång är hon?

Enligt Loreens profilsida hos Actors in Scandinavia är hon 170 centimeter lång.

Loreen under genrepet inför en mellanakt i Melodifestivalen 2020. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Loreens tatuering – vad betyder den?

Har du skymtat en tatuering på Loreens arm och funderat på vad den kan betyda? I en intervju med Expressen har artisten berättat att det rör sig om en berbertatuering som inte är helt färdigställd, men som påminner om en tatuering hennes mormor hade.

– Min gammelmormor, min mormor – min mamma har inte några tatueringar vilket jag tycker är konstigt – men alla andra har tatueringar. Det är så vackert, har hon sagt till tidningen och uppger att tatueringar kan påminna en "om vad som är viktigt".

Loreens ursprung – varifrån kommer föräldrarna?

Loreen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Både Loreens mamma och pappa härstammar ursprungligen från Marocko där hon fortsatt har släkt.



– Vissa ser mig som släktens svarta får. När jag var sjutton var jag i Marocko och blev provocerad över att en trettonårig tjej drömde om att bli gift, det var hennes livsmål. Släkten uppmuntrade detta och ville arrangera bröllopet. Jag konfronterade männen och sa vad jag tyckte inför alla, har hon tidigare berättat för Amelia, samtidigt som hon konstaterade att hennes mamma varit "extremt liberal" i sin tro.



Loreens familj – hur många syskon har hon?

Det var med sin mamma som Loreen växte upp. Men hon var inte ensam under uppväxten i Västerås. Artisten har nämligen fem yngre syskon.

Från början var de fem syskon, Loreen inräknad, men senare kom hennes styvpappa, som sedan tidigare hade en dotter, in i bilden. Senare fick han och Loreens mamma ett gemensamt barn också, enligt Damernas Värld.

Loreen och Markiz Tainton – är det hennes syster?

I Loreens stora syskonskara finns det ett välkänt ansikte. Hon är nämligen syster till den tre år yngre tv-kocken Markiz Tainton som titt som tätt dyker upp i bland annat TV4:s Nyhetsmorgon.

– Vi är lika i våra värderingar, i vår andlighet och att vi inte gillar småprat. Vi hamnar alltid direkt i de djupa frågorna, har Markiz tidigare sagt till Damernas Värld om relationen till Loreen.



Markiz Tainton till vänster, tillsammans med sin svärmor Blossom Tainton. Foto: Stella Pictures

Loreens partner – vem är hennes pojkvän?

Loreen är sedan flera år tillbaka i en relation, men har valt att inte gå ut med varken namn eller bild på sin pojkvän.

Hon har dock berättat att han arbetar som fotograf och att han kommer från Gotland, där paret också har ett litet hus. År 2017 kallade hon sin kärlek för en "bondlurk" – men den beskrivningen backar hon från i dag.

– Jag sa bondlurk, men det är en jordad människa. Han är raka motsatsen till mig på många sätt. Jag är snabb och han är långsam. Jag är snygg och han är ful… Jag bara skojade, haha, har hon sagt i en intervju med Aftonbladet, samtidigt som hon då bekräftade att de fortfarande är i en relation:

– Kärleken är kvar i mitt liv. Men kalla honom för fan inte för bondlurken nu, jag drog bara ett skämt.

Paret bor till vardags i Stockholm.

Loreen. Foto: Christine Olsson/TT

Har Loreen barn?

Loreen har inte barn. Artisten har vid flera tillfällen berättat om sina tankar kring barn och föräldraskap.

– Jag går på intuition och känsla och känner jag inte att det drar åt det hållet så går jag inte åt det hållet. Jag ifrågasätter också varför man ska skaffa barn och varför det är normen. Det pratas om att livet blir fullständigt om man skaffar barn. Varför det? För vissa blir kanske livet fullständigt då, men för andra blir det inte det, har hon sagt till Aftonbladet, och fortsatte då vidare:

– Det är ingen självklarhet att bli förälder – det finns många, som av olika anledningar, inte kan få barn. Vissa är ju menade att bli mammor eller pappor och tycker det är det roligaste som finns. Men jag tycker annat är roligt.

Loreens i Idol – vilket år var hon med?

Innan Loreen slog igenom på bred front var hon med i TV4:s långkörare Idol. Året var då 2004 och artisten landade till slut på en fjärde plats.

Loreen i Melodifestivalen – hur många gånger har hon varit med?

När Loreen nu ställer upp i Melodifestivalen gör hon det för fjärde gången. Första gången, år 2011, gick hon till Andra chansen med "My Heart is Refusing Me".

År 2012 vann hon tävlingen med "Euphoria" och år 2017 ställde hon upp för tredje gången med låten "Statements", men gick då inte vidare till final, utan fick tacka för sig i Andra chansen.

Loreen och Euphoria – när och var vann hon Eurovision Song Contest?

Efter vinsten i Melodifestivalen 2012 representerade Loreen Sverige med låten "Euphoria" under Eurovision Song Contest i Baku, Azerbajdzjan, där hon sedermera vann hela tävlingen.

Loreen när hon vunnit Eurovision Song Contest 2012 med "Euphoria". Foto: Jessica Gow/TT

Vad heter Loreen på Instagram?

Du hittar Loreen på Instagram under namnet @loreenofficial.

