Melodifestivalen 2023 – deltävling 4: Startfältet med artister

Melodifestivalen 2023 rullar vidare och nästa anhalt, för deltävling 4, är Malmö. Där kommer bland annat Carola att gästa som mellanakt.

Melodifestivalen 2023: Artister och låtar i deltävling 4

Men vilka artister och bidrag kan man förvänta sig i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023? Nyheter24 reder ut hur startfältet ser ut inför den sista deltävlingen nedan.

Kiana i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Kiana medverkade i "Talang" 2021 där hon slog juryn med häpnad eftersom få förväntar sig en så stor röst från en 13-åring. Nu fyller hon 16 samma dag som hon tävlar i Melodifestivalen och uppfyller därmed den undre gränsen för att få medverka.

Ingen kan missa att hennes bidrag heter "Where did you go" eftersom det upprepas som ett mantra genom hela refrängen. Texten handlar om svunnen kärlek och att köra bil (vilket Kiana knappast kan ha gjort ännu) vid havet medan man lyssnar på The Weeknd.



Det är ett ljudlandskap som doftar radiohit, med en manlig autotune-förstärkt röst som inleder refrängerna. Låten sätter sig snabbt och den rytmiska upptempo-melodin korresponderar väl med den starka sångrösten.

Kiana gjorde succé i "Talang" 2021 där hon slutade på delad andraplats. Pressbild.

Signe och Hjördis i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Gullan Bornemarks barnbarn Signe och Hjördis, 16 och 19 år gamla, gör debut som en mix av ett nutida Timoteij och Sarek.

Det här känns som andra sidan av myntet Nordmans mörka korp-låt i förra deltävlingen. Rader som "när vinden dansar över ängarna" riskerar att klistra sig fast lika segt som "jag ska följa dig genom eld och vatten". "Edelweiss" och kommer antagligen att framföras singback på många roliga timmen under det kommande året.

Signe och Hjördis Bornemark debuterar med "Edelweiss". Pressbild.

De två systrarnas liknande röster smälter samman till en när de sjunger. Myra Granberg har varit med och skrivit låten och hennes uttryck anas i melodislingorna. Det här är etnopop som framför allt kan beskrivas som "snäll" – och om man vill – "mesig". Varför de har valt att sjunga om en alpblomma förtäljer inte texten.

Smash Into Pieces i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Smash Into Pieces dundrar in i tävlingen och visar var rockskåpet ska stå. "Six feet under" är en suggestiv och mörk låt vars text innehåller metaforer som att begravas levande, tvingas bära tvångströja och att gå vilse i arkadspelshallen. Det är musik i samma genre som Lacuna Coil och Linkin Park med mycket elgitarr och tydlig basgång.

Den tunga och tuffa refrängen där "I'm six feet under" upprepas handlar enligt sångaren Chris Adam om hans livskris och att komma ut starkare på andra sidan.

Mariette i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Mariette återvänder för femte gången till Melodifestivalen. Pressbild.

Femte gången gillt för Mariette i Melodifestivalen? Alla gånger har hon gått direkt till final, vilket säkert ökar pressen på att så ska ske även den här omgången. Bidraget "One day" är en upptempolåt med glimrande gospelaktig kör som hjälper sångerskan vidare i bryggorna.

Refrängen växer i slutet i vad som känns som en tonartshöjning, men det kan mycket väl vara inbillning, då tonartshöjningar numera är sällsynta i Melodifestivalen.

Texten handlar om att rida ut stormar och att känna sig som kung och drottning och är pampig så det förslår. Mariette kommer tydligen att ha med sig dansare på scen denna gång och det återstår att se om de kan rida ut stormen hela vägen till final.

Emil Henrohn i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Emil Henrohn sjunger "Mera mera". Pressbild.

Ingen deltävling är komplett utan ett bidrag som bara utstrålar en enda sak: glädje. Emil Henrohn är Tiktok-stjärna och det märks att han vet vad som går hem hos den yngre publiken. "Mera mera" är en riktig gammaldags schlager som samtidigt känns uppdaterad till 2023.

Henrohn sjunger om att dricka rosa champagne, vara vaken och dansa till Abba natten lång. Den har en enveten synthslinga som förstärker melodin och för tankarna till artister som After Dark och Linda Bengtzing. Det här kan bli årets partyhit på något av O’Learys 140 (!) schlagerdansgolv ute i vårt avlånga land.

Axel Schylström i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Axel Schylström sjunger låten "Gorgeous". Pressbild.

Axel Schylström har ställt upp som artist en gång tidigare, 2017 med låten "När ingen ser". Nu har han bytt språk till engelska och framför med "Gorgeous" – deltävlingens enda ballad. Schylström har talat öppet om olyckan 2012 där han brännskadades svårt och en bild han postade med bar överkropp och sin bebis på bröstet blev i fjol den mest gillade på svenska Instagram.

Därför är det kanske inte förvånande att budskapet i låten har ett tilltal som till en vän med mörka tankar kring sitt eget värde och utseende.

"Don’t you dare talk to yourself like that, you’re gorgeous" sjunger Schylström och låter som en vuxnare och mer allvarlig version av Joakim Hillson som mest konstaterade att tjejer är snyggare utan "spackel" i slutet av 1990-talet. Det är mycket kör och trummor som bygger upp till en paus mitt i låten innan den kommer i gång igen med full balladstyrka i bästa Celine Dion-anda.

Loreen i deltävling 4 av Melodifestivalen 2023

Loreen sjöng "Statements" i Melodifestivalen 2017. Arkivbild.

Ända till slutet får vi vänta på Eurovision Song Contest-vinnaren Loreen och hennes "Tattoo". Låten börjar kusligt, med en ensam trumma och Loreen som viskar fram text om en kärlek som sitter kvar som en tatuering.

Förväntningarna är som vanligt höga när det gäller någon som nått så stor framgång i tävlingen tidigare och mycket beror förstås på scenshowen när publiken ska rösta fram en ny vinnare.

"Tattoo" har mer hitpotential än föregångaren "Statements" från 2017, då Loreen aldrig nådde finalen trots omvägen via Andra chansen. Hennes röst får ta mycket och stor plats plats med långa vokaler och ett "ho-ho-ho" i slutet av "you".

Det är upp till bevis om det fortfarande håller hela vägen, men Loreen gör sannerligen sitt bästa för att bevisa att hon är en av tävlingens mest minnesvärda sångerskor genom tiderna.