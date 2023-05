Följarna rasar på Carolina Gynning efter bilden: "Skadar unga kvinnor"

Den framgångsrika, oblyga och högljudda medieprofilen och designern Carolina Gynning, 44, är sannerligen en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon är en framgångsrik konstnär, driver en populär podcast och är inte minst en riktig favorit på sociala medier.

Men utöver att göra succé med sin konst och smyckeskollektioner samt dyka upp i program då och då så är även Gynning en baddare på sociala medier. På Instagram följs hon idag av över 450 000 människor. Där blandar Carolina vilt mellan att visa upp saker från sitt arbete till att lägga upp en del oblyga bilder på sig själv och pojkvännen Viktor Philipson.

Carolina Gynning: TT/Nyhetsbyrån

Men nu är det andra bullar för Gynning – eller ja, inga bullar alls.... så att säga.

Under de senaste veckorna har hon flitigt uppdaterat kring sin träning och sin kost. Carolina har nämligen bestämt sig för att göra en drastisk förändring i livet så nu har hon tillfälligt skurit bort socker, laktos och gluten. Som lättgrädde på moset så lägger hon just nu hög fokus på sin träning, vilket hon mer än gärna visar upp på sina sociala medier.

Men nu har följarna börjat ledsna...

Carolina Gynnings följare rasar: "Gillade dig förut"

Följarna anser nämligen att det är lite väl mycket fokus på träning och kost från Gynnings sida. Många anser att hon med så stor plattform lätt kan skada unga kvinnors självkänsla.

I synnerhet efter hennes senaste bild.

"To stay in Shape is a big job but i loooove it", skriver hon till bilden.





"Vad hände med älska dig som du är?". Bildkälla: carolinagynning/Instagram

"Tycker mkt om dig. Men allt handlar om utseendet nu och att vara smal osv. Och alla kommentarer ditt utseende och ger beröm för att du är smal. Vet inte varför jag triggas av detta. Har kämpat hela mitt liv med tankar kring mat och träning. Det blir sån extrem fixering. Jag har varit där. Men jag vill verkligen inte avfölja så det kommer säkert ngn skriva att jag ska nu om jag stör mig", skriver en följare.

"Undra varför många unga kvinnors självbild är så skadad…", skriver en annan.

Carolina har inte själv kommenterat det hela men har själv sagt att hon gör det hela för att helt enkelt bli muskulös och mer välmående.