Här är Zara Larssons försvunna bild: "Kn*lla mig"

Zara Larsson, 25, har idag kommit att bli en av Sveriges största musikexporter och år efter år växer hon i musikvärlden. För cirka en vecka sedan kom det fram att hon på nytt skulle släppa musik med David Guetta.

2016 gjorde Larsson och Guetta den officiella låten till herr-EM i fotboll "This one's for you", som blev etta i flera länder – däribland Frankrike och Tyskland.

Den nya låten duon skapat, "On my love" finns med på Zara Larssons kommande album som släpps nästa år.

Låten beskrivs som en melankolisk danslåt och handlar om "relationerna i ditt liv som betyder så mycket att du skulle lägga allt på dem. Oavsett om det är en vän, en familjemedlem, en älskare eller vad det nu än må vara så behöver vi alla någon som bara ger dig ren glädje, för det är vad livet handlar om", säger sångerskan i ett pressmeddelande.

Zara Larsson på Instagram:"K*lla mig"

Men utöver att vara ett musikaliskt geni så är även Zara väldigt aktiv på sina sociala medier. Bara på Instagram har hon över 8 miljoner människor som dagligen följer hennes varje steg.

Zara har många gånger hamnat i strålkastarljuset då hon inte drar sig för att vädra sina åsikter på både Twitter och Instagram. Och blyg med orden, det är hon inte.

Zara Larsson.... gillade sin mat.... så att säga. Bildkälla: zaralarsson/Instagram

Men denna vecka var det inga strukturella problem eller annat hon ville ta upp. Utan hon åt en maträtt som föll henne i smaken. Och orden som kom ur hennes mun av den kulinariska upplevelsen.... det var bland annat: "Fuck off, fuck me. Fuck me now".

Bilden låg bara uppe i omkring tio timmar.