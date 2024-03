Martin Cullbergs oväntade drag med Linda Lampenius: "Stora konsekvenser"

Linda Lampenius ålder – hur gammal är hon?

Hon föddes den 26 februari 1970, vilket betyder att hon vintern 2024 fyllde 54 år.

Är Linda Lampenius född i Finland?

Ja, hon är född i Finlands huvudstad Helsingfors.

Linda Lampenius 1999. Bildkälla: Erhan Güner/TT Bild

Var Linda Lampenius ung när hon slog igenom som violinist?

Att säga att Linda Lampenius var ung när hon slog igenom är en underdrift. Linda Lampenius var något av ett musikaliskt underbarn som började spela fiol redan som femåring och gav sig ut på sin första turné när hon bara var 8 år gammal.

Är Linda Lampenius känd som Linda Brava?

Ja, Linda Lampenius är känd som Linda Brava i stora delar av världen. Det är här i norden som Linda är mer känd under sitt namn Linda Lampenius.

När började Linda Lampenius spela fiol?

Linda Lampenius började spela fiol när hon var fem år gammal – alltså 1975.

Bodde Linda Lampenius på Playboy-mansion?

Utöver musikkarriären så hade Linda Lampenius under 90-talet även en lukrativ modellkarriär. Utöver att göra kampanjer för bland annat Björn Borg så har hon synts i herrtidningar som GQ och Maxim.

Linda Lampenius spelar på en Björn Borg-visning. Bildkälla: Pressens bild/TT Bild

Men mest känd blev hon kanske för sitt samröre med den amerikanska herrtidningen Playboy. Mellan åren 1997-1999 så bodde Linda på Playboy Mansion tillsammans med Hugh Hefner. Trots att flera av de tidigare kvinnorna som bott på Playboy Mansion senare kom att rikta anklagelser om bland annat grooming och sexövergrepp i huset så har Lampenius alltid stått vid Hefners sida.

Hugh Hefner grundade Playboy och på hans Playboy Mansion bodde genom åren flera olika kvinnor. Här poserar Hefner med Holly Madison och Anna Nicole Smith år 2004. Bildkälla: AP Photo/Playboy, Elayne Lodge/TT Bild

I en intervju med Efter fem i TV4 år 2022 så sa Linda bland annat att Hugh var som "en pappa för henne", och att hon såg Playboy Mansion som "sitt andra hem."

Har Linda Lampenius make eller pojkvän?

I början av 2000-talet var Linda Lampenius tillsammans med hockeystjärnan Johan Davidsson, som hon träffade under inspelningen av Fångarna på fortet år 2003. Men efter två år tillsammans så sprack förhållandet mellan Linda och Johan.

År 2007 träffade Linda Lampenius, via gemensamma vänner, sin nuvarande make Martin Cullberg. Efter bara ett halvår tillsammans så friade Martin till Linda – som sa ja.

Martin Cullberg och Linda Lampenius. Bildkälla: NTB/TT Bild

Bröllopet ägde rum i iskyrkan i Jukkasjärvi den 31 mars år 2008 och paret håller ihop än idag. När de firade sin bröllopsdag i fjol så delade Linda med sig av fina bilder från deras stora dag.

Vem är Linda Lampenius make Martin Cullberg?

Martin Cullberg är en av Sveriges mest kända försvarsadvokater, och var mellan åren 2007 - 2012 delägare i advokatfirman Silbersky. År 2012 startade han den egna byrån Martin Cullberg AB.

Den förre fotbollsstjärnan Magnus Hedman, flera Hells Angels-medlemmar, gängmedlemmar från både Shottaz och Dödspatrullen och Sture Bergwall (tidigare känd som Thomas Quick) har alla något gemensamt. Nämligen att de har anlitat Martin Cullberg.

Känner du igen Martin Cullberg är det inte heller så konstigt, då han var expertkommentator i TV3-programmet Efterlyst.

Martin Cullberg och Linda Lampenius år 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Men vintern 2023 släppte Martin Cullberg "bomben" – han skulle sadla om och bli polis. I början var han orolig över att hans klienter skulle surna till över att ha en advokat som ville bli polis, men i en intervju med Expressen berättade Cullberg i vintras att han sökte upp sina klienter – en efter en – och berättade om sina nya planer. Och det mottogs förvånansvärt bra.

– Det var faktiskt inga problem. Alla tyckte att jag var en idiot eftersom jag inte skulle tjäna några pengar som polis men de sa också att de trodde att jag skulle bli en bra polis, berättade Martin Cullberg för Expressen.

Martin Cullberg. Bildkälla: Thomas Johansson/TT Bild

Martins ingångslön som polis kommer ligga på cirka 31 000 kronor. Långt ifrån de miljoner som hans advokatkarriär drog in – enligt Expressen så hade han dragit in intäkter på 17,5 miljoner kronor under två års tid.

Pengarna till trots så kände Martin att han inte kunde jobba som advokat på samma sätt som tidigare. Även brottslingarna förändrades och blev mer drillade, kalla och beräknande.

– Jag vill inte bidra till att samhället blir värre än vad det redan är. Jag vill försöka vända det och därför vore det en ynnest att få jobba i ett blåljusyrke, berättade han.

På sin hemsida har Martin Cullberg berättat att han ägnar sig åt styrketräning, löpning och thaiboxing. Att vara i god fysisk form är nog ett plus i kanten när Cullberg till våren 2024 börjar polisutbildningen.

För Expressen berättar Cullberg att det faktum att han ska sadla kommer få konsekvenser för familjens ekonomi.

– Det är klart att det får stora konsekvenser för familjen men hellre dö med minnen än med drömmar, sa han till Expressen.

Har Linda Lampenius barn?

Ja, Linda Lampenius och Martin Cullberg har två döttrar tillsammans. Olivia Maria Felicia Lampenius Cullberg föddes den 26 februari 2009 på Danderyds sjukhus. Den med sinne för detaljer har snappat upp att dottern Olivia faktiskt delar födelsedag med mamma Linda.

I januari 2013 föddes Linda och Martins andra barn, dottern Cecilia.

Linda Lampenius med sina döttrar år 2017. Bildkälla: Stella Pictures.

Vad gör Linda Lampenius idag?

Linda Lampenius uppträder fortfarande, och i julas spelade hon bland annat för prins Carl Philip och prinsessan Sofia under jul i Vasastan.

Linda Lampenius var en av de som uppträdde under Jul i Vasastan. Här poserar hon med bland annat prinsessan Sofia vintern 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

År 2021 släppte hon sin självbiografi Klassisk rebell, och under 2024 är hon aktuell med dokumentärserien Linda Lampenius på TV4. Under fyra avsnitt får tittarna följa Lindas karriär och liv – från glamouren och dess baksida till den glädje hon känner idag med maken Martin och parets barn.

Har Linda Lampenius Instagram?

Ja, Linda Lampenius finns på Instagram – du hittar henne under namnet @Lindalampeniusofficial