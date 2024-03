Nu avslöjar Lisa Maria Jönsson sin och Farmen-Tims hemliga relation

Det var för ett par veckor sedan som den dramatiska säsongen av Farmen 2024 gick av stapeln. Årets säsong har minst sagt kantats av en rad olika konflikter och från dag ett var grupperingarna ett faktum.

I finalen möttes Levin Larsson och Cornelia Nordensson som båda två startade sin resa på Torpet. Någonting som blev tydligt under finaldagen var att varken Cornelia eller Levin hade många hejarop på sig från resterande deltagare.

Två som hade en tydlig pakt hela sommaren var Tim Mäklin och Fredrik Trygg Kummetz. Och deras spelande fungerade fint då killarna lyckades klara sig hela vägen till finalsnöret och blev därför sista två att åka ut innan finaldagen.

Tim Mäklin klarade sig kvar länge. Bildkälla: TV4

– Jag tycker vi har gjort det jävligt bra. Man har låtsasjobbat. Latat sig i solen. Fått ut sekten en efter en. Sen har jag hittat mig en väl för livet i Tim. Så vad ska man säga, mer nöjd än så här kan man ju inte bli, sa Fredrik.

Tim ich Fredrik hittade varandra under tävlingen. Bildkälla: TV4

Tim Mäklin blev minst sagt omtyckts av damerna hemma i tv-sofforna vilket synts under hans frågestunder på Instagram. Tim hade nämligen en frågelåda där tittarna fick fråga vad de ville. Det hela slutade med att han i princip bara fick sexfrågor.

Några kommentarer Tim fick på sin Instagram. Bildkälla: Instagram

I dag har han över 21 000 följare på sin Instagram – och nyligen taggades han av en av dem vars namn många kände igen. Nämligen Lisa Maria Jönsson som tittarna sett i bland annat Ex on the beach och Paradise Hotel.



Hur profilerna känner varandra?

Lisa Maria Jönsson skrev ett inlägg. Bildkälla: lisamariajonsson/Instagram

Jo, Tim är nämligen storebror till Lisa Marias bästa kompis.

"Han är ju min bästa kompis storebor. Tyvärr kollade jag inte på Farmen men hejade mentalt", skrev Lisa Maria.