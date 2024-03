Nicci Hernestig på dejt med världskändis – skapar rubriker i England

Influencern och Twitch-streamaren Nicci Hernestig, 24, blev riktigt känd för svenska folket efter sin medverkan i realityserien Paradise, och senare kärlekssåpan Love Island. Det var där hon träffade hockeyspelaren Andreas Deak.

De blev ett par i programmet, och höll ihop även efter inspelningen. I juni 2023 så meddelade de en chocknyhet: Nicci var gravid och de skulle bli föräldrar.

Men bara några månader senare så meddelade Nicci på sin Instagram att hon och Andreas skulle gå skilda vägar.

"Det krävs självfallet mycket för att jag ska lämna pappan till mitt barn. Men jag kan helt enkelt säga att saker har hänt och jag har fått reda på saker som jag aldrig kunnat tro", sa Nicci i ett uppmärksammat klipp.

Nicci Hernestig. Bildkälla: Instagram/niccihernestig

Under veckorna som följde så fortsatte spekulationerna kring vad det var som egentligen hade hänt mellan paret, och vad som egentligen hade fått dom att göra slut. I december 2023 så föddes Nicci dottern Chiara.

"Chiara betyder ljuset på Italienska och det finns ingen bättre betydelse av henne. Så till dig min dotter Chiara Hernestig, ljuset i mitt liv", skrev Nicci till en bild på sin nyfödda dotter.

Efter uppbrottet från Andreas så har Nicci inte synts med någon ny flamma – förrän nu. I helgen avslöjade nämligen Nessa Elie, som driver kontot exonphspoiler, att Nicci varit på dejt med en hemlig hunk.

Förutom Andreas Deak har Nicci tidigare dejtat profiler som Ben Mitkus, Marcelo Pena och Mathias Guss. Men frågan är om inte Niccis nya flamma är snäppet mer välkänd. I helgen var Nicci nämligen ute på en drink med Davide Sanclimenti, 29.

Nicci Hernestig tog en drink med den italienska världskända influencern. Bildkälla: Instagram/niccihernestig

På TikTok la Davide ut klipp på att han var på väg till Sverige. Här ses han på en drink med Nicci Hernestig. Bildkälla: Instagram/niccihernestig

Nicci och Davides dejt har uppmärksammats av brittiska tabloiden The Sun, som skrivit om hur Davide lämnade England för att åka och hälsa på Nicci i Sverige.

Rubriken på den engelska tabloiden lyder: "INTERNATIONAL LOVER Davide Sanclimenti jets to Sweden for 'date' with stunning Love Island star".

Nicci Hernestig har blivit omskriven i England. Bildkälla: The Sun

Modellen och influencern Davide har över 1,6 miljoner följare på Instagram och över en halv miljon följare på TikTok. Precis som Nicci så har även varit med i realityprogrammet Love Island – fast i England.

Davide vann den säsongen med sin dåvarande flickvän Ekin-Su Cülcüloğlu. Davide och Ekin-Su fortsatte vara ett par efter programmet, och fick även en spinoff-serie med titeln Ekin-Su & Davide: Homecomings. Men i juni 2023 så gick Davide och Ekin-Su skilda vägar, och sedan dess har Davide levt loppan med resor till bland annat Dubai och han har setts med olika kvinnor, skriver The Sun.



Ekin-Su Cülcüloğlu och Davide. Bildkälla: Stella Pictures.

Utöver att synas i tv så har modellen Davide prytt flera tidningsomslag för magasin som Men's Fitness, och för inte längesedan gick han röda mattan i London där det var premiär för filmen Barbie – och då fastnade Davide på bild med filmens stora stjärna Margot Robbie.

Davide föddes i Frosinone i Italien den 1 januari 1995. År 2018 flyttade han till Manchester.

Inte bara The Sun har uppmärksammat Niccis dejt med Davide. Även andra stora brittiska tabloider som The Mirror, Daily Star, Heatworld och OK! Magazine har skrivit om Davide och Niccis dejt.

Brittiska The Mirror har även de uppmärksammat Nicci och Davides dejt. Bildkälla: The Mirror

Nyheter24 söker Nicci Hernestig.