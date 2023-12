Allt om Nicci Hernestig: Ex-pojkvänner, familj och barn

Nicci Hernestig ålder – hur gammal är hon?

Nicci Hernestig föddes den 7 juni 1999, vilket innebär att hon fyller 25 år under sommaren 2024.

Nicci Hernestig familj – har hon syskon?

Nicci Hernestigs familj består, enligt en intervju hon gjort med Mama, av mamma Jeanette, bonuspappa Christer och fyra syskon: Elton, Jennifer, Felicia och Elvis.

När förlorade Nicci Hernestig sin pappa?

Nicci Hernestig har öppenhjärtigt delat med sig av sorgen efter hennes pappa, som gick bort i februari 2020.

"Jag vet att du vakar över mig som en skyddsängel. Jag saknar dig så mycket och jag önska bara att du var här med mig", skrev hon i ett inlägg på Instagram i juni samma år.

Har Nicci Hernestig Twitch?

Nicci Hernestig är en flitig gamer och har ett Twitch-konto med drygt 19 000 följare i skrivande stund.

När var Nicci Hernestig med i Paradise?

Under våren 2021 skrotades realityserien "Paradise Hotel" och året därpå återvände programmet, i en ny tappning, i form av "Paradise". Under denna säsong klev Nicci Hernestig in i huset.

– Mina vänner och familj har alltid varit stöttande med mina val och beslut, så de tycker bara att det är roligt att jag gör något nytt. Speciellt när de fick höra att det var ett nytt koncept, de förstod att jag aldrig hade varit med annars, sa hon till Nyheter24 i samband med att hon gjorde entré i programmet.

Nicci Hernestig om kritiken: "Att ligga med flera i tv är ingen chock längre"

När var Nicci Hernestig med i Love Island?

Under våren 2023 hade en ny säsong av Love Island premiär och då var det Nicci Hernestigs tur att synas i tv-rutan igen.

Vad hände mellan Nicci Hernestig och Andreas Deak?

I samband med Love Island 2023 träffade Nicci Hernestig Andreas Deak som även han medverkade i programmet. Paret, som fann varandra i huset, höll ihop även efter inspelningen och i juni 2023 meddelade de att de väntade barn.

Men i september samma år stod det klart att paret gjort slut.

“Ibland så händer saker i livet som kanske inte alltid är som man själv hade tänkt sig, både på gott och ont", skrev hon då på Instagram.

Love Island-paret Nicci Hernestig och Andreas Deak gör slut – mitt i graviditeten: "En bottenlös tomhet"

Har Nicci Hernestig barn?

Nicci Hernestig ska få en dotter tillsammans med Andreas Deak.

När tog det slut mellan Nicci Hernestig och Ben Mitkus?

Nicci Hernestig var under en period tillsammans med Youtube-profilen Ben Mitkus, men under hösten 2018 berättade Mitkus att relationen tagit slut.

"Jahopp då vart man dumpad", skrev han i en Instagram-story då tillsammans med en bild på sig själv där han är rödgråten.

Ben Mitkus har blivit dumpad av Nicci Hernestig

Vad har Nicci Hernestig för ex?

Utöver Ben Mitkus har Nicci Hernestig tidigare varit tillsammans med influencern och modellen Mathias Guss samt dejtat reality-profilen Marcelo Peña.

Marcelo Peña i triangeldrama med Nicci Hernestig och Michaela "Keela" Nilsson

Har Nicci Hernestig Instagram?

På Instagram heter Nicci Hernestig @niccihernestig.