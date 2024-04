Ulf Ekberg ålder – hur gammal är han?

Ulf Ekberg är född den 6 december 1970. Det betyder att han fyller 54 år under 2024.

Ace of Base på "World Music Awards" år 1997. Bildkälla: Lionel Cironneau/AP/TT

Var Ulf Ekberg med i Ace of Base?

Ja, Ulf Ekberg var med i bandet Ace of Base tillsammans med syskontrion Jonas Berggren, Malin Berggren och Jenny Berggren. Bandet bildades i Göteborg år 1987 och har fått oräkneligt många utmärkningar och priser.

Ace of Base slog igenom 1992 med debutalbumet "Happy nation". De har sålt över 30 miljoner album och är Sveriges tredje största musikexport genom tiderna efter Roxette och Abba.

Dokumentären Ace of Base: All That She Wants, som handlar om bandet, har premiär 1 maj 2024 på Viaplay.

Ulf Ekberg och Johanna Aybar år 2013. Bildkälla: FameFlynet Sweden

Har Ulf Ekberg fru eller flickvän?

Ulf Ekbergs fru heter Johanna Aybar. De har varit ett par sedan 2002.

Vem är Ulf Ekbergs fru Johanna Aybar?

Johanna Aybar är född den 7 augusti 1976. Det betyder att hon fyller 48 år under 2024. Hon kommer ursprungligen från Halmstad.

Paret träffades år 2002 och första gången de sågs offentligt tillsammans var på Björn Borgs bröllop under sommaren 2002, enligt Aftonbladet.

Paret har bott utomlands i många år, men i dag är de bosatta i Stockholm.

Ulf Ekberg tillsammans med sonen Viggo och sin fru Johanna Aybar år 2006. Bildkälla: Stella Pictures

Har Ulf Ekberg barn?

Ulf Ekberg och Johanna Aybar har tre barn tillsammans som heter Viggo, född 2004, Vincent, född 2006, och Valentina, född 2008.



– Vi har väldigt snälla barn. De är inga busfrön som jag själv när jag var liten, har Ulf tidigare sagt till Aftonbladet.



Ulf Ekberg förmögenhet – hur mycket tjänar han?

Ulf Ekberg har åtta bolagsengangemang, enligt Alla bolag. De två bolag som omsatte mest år 2022 landande på sammanlagt 14,5 miljoner kronor.

Under år 2000 sålde Ulf allt han ägde på grund av att han tyckte att sakerna tog över hans liv. Han gick då från ett liv med lyx och flärd till att jobba som alla andra, enligt Aftonbladet.

– Jag var 21 när jag slog igenom. Man kommer från ingenting, har inga pengar, och helt plötsligt har man en massa pengar. Det är klart man köper Ferraris, båtar och en massa grejer för man tycker det är kul. Jag var ännu gladare den dag jag sålde alltihopa, sa Ulf år 2017.

Ulf Ekberg år 2024. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

Har Ulf Ekberg Instagram?

Det verkar inte som att Ulf Ekberg har ett Instagram-konto, men Ace of Base heter @officialaceofbase på Instagram.