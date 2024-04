Jenny Berggren ålder – hur gammal är hon?

Jenny Berggren föddes den 19 maj 1972, vilket innebär att hon fyller 52 år under våren 2024.

Jenny Berggren längd – hur lång är hon?

Enligt IMDb är Jenny Berggren 170 centimeter lång.

Var Jenny Berggren med i Ace of Base?

Ja, Jenny Berggren var sångerska i den svenska popgruppen Ace of Base, vilka ligger bakom hitlåtar så som "The sign", "All that she wants" och "Happy nation".

Övriga medlemmar i gruppen var Ulf "Buddha" Ekberg, Jonas "Jokes" Berggren och Malin "Linn" Berggren.

Jonas Berggren, Linn Berggren, Jenny Berggren och Ulf Ekberg. Foto: Michael Brannäs/TT

Är Jenny Berggren, Linn Berggren och Jonas Berggren syskon?

Ja, Jenny Berggren, Linn Berggren och Jonas Berggren är syskon. Äldst i syskonskaran är Jonas, som föddes 1967. Tre år senare, i oktober 1970, föddes Linn och två år senare kom Jenny till världen.

Jenny Berggren föräldrar – vem var hennes mamma och pappa?

Syskonen Berggren växte upp i Bergsjön utanför Göteborg. Deras mamma Birgitta var speciallärare, medan pappa Göran var läkare, enligt Dagen.

I "Så mycket bättre" berättade Jenny Berggren om hur pappan avlidit i en misstänkt hjärtinfarkt i samband med en semester år 1999.

– Jag var pappas flicka. Jag är yngst och tyvärr så pappa lämnade oss ganska abrupt, han somnade i Grekland och vaknade aldrig mer. Han var 59, berättade hon i TV4-programmet, vilket Aftonbladet rapporterat om.

Jenny Berggren. Foto: Claudio Bresciani/TT

Är Jenny Berggren med i dokumentären Ace of Base – All that she wants?

I maj 2024 släpps Viaplay-dokumentären "Ace of Base – All that she wants". I den medverkar Jenny Berggren – om än något motvilligt.

– Just den här dokumentären kanske inte riktigt var vad jag ville göra egentligen. Jag har ett jättebra liv som det är – jag har hur mycket som helst att göra med att åka runt och spela Ace of Base-låtar i resten av världen, har sångerskan sagt i en intervju med TT, där hon också beskrev situationen som pest eller kolera:

— Att få hela sitt liv uppfläkt igen när man faktiskt är en ganska nöjd kvinna, det kanske blir lättare om man själv pratar om det som faktiskt ingen vet. Historien skulle ändå berättas. För vad skulle berättas om mig om jag inte gör det själv? Eller, vem av oss skulle hamna under bussen på fel sätt?a

När var Jenny Berggren med i Så mycket bättre?

Jenny Berggren var med i "Så mycket bättre" år 2015. I TV4-programmet fick hon sällskap av Andreas Kleerup, Ison & Fille, Lisa Nilsson, Miriam Bryant, Niklas Strömstedt och Sven-Bertil Taube.

Jenny Berggren var med i Så mycket bättre 2015. Foto: Karl Melander/TT

Vad hände med Jenny Berggrens stalker?

Jenny Berggren blev som 22-åring utsatt för ett knivöverfall i sitt barndomshem. En kvinnlig stalker från Tyskland hade brutit sig in i bostaden.

– Jag svimmade nästan av skräck där i sängen. Hon satt bakom mig, jag tänkte: rör jag mig nu så går kniven igenom skinnet. Vi slåss och boxas, hårtussar flyger från mitt hår. Mamma och pappa räddade livet på mig den här kvällen, har Berggren berättat i "Så mycket bättre".



Hennes mamma Birgitta lyckades nämligen brotta ner kvinnan. I samband med detta blev hon knivskuren och händelsen satte, enligt Allas, stora spår i familjen.

”Natten till den 26 april 1994 är och förblir en av mina mörkaste historier, men den satte mina fötter på en ny väg, och jag vet att vandringen vidare på den vägen har gjort mig mer äkta. Den som jag har blivit efter alla nätter av panik och dödsångest är en lite enklare, lite klarare person”, skrev hon i sin självbiografi ”Vinna hela världen”, enligt Aftonbladet.



Med hjälp av sin tro lyckades Berggren förlåta kvinnan, som senare dömdes till ett års fängelse.

– Jag förlät henne, tekniskt, direkt och sedan på ett annat plan lite senare, har sångerskan berättat för Världen idag.

Är Jenny Berggren kristen?

Ja, Jenny Berggren är kristen.

Har Jenny make eller pojkvän?

Ja, sedan 2004 är Jenny Berggren gift med Jakob Petrén.

Vem är Jenny Berggrens make Jakob Petrén?

Jakob Petrén är, precis som Jenny Berggren musiker. Mer specifikt är han pianist, kompositör och producent, enligt Femina.

Har Jenny Berggren barn?

Jenny Berggren och maken Jakob Petrén har två barn. I en intervju med Expressen har Berggren berättat att barnen ofta får följa med på jobb.

– Vi tar med barnen till viss del. Då vet de var mamma och pappa är och det blir mycket enklare för dem att föreställa sig vad man gör.



Har Jenny Berggren Instagram?

På Instagram heter Jenny Berggren @jennyberggrenofficial.