Jonas Berggren ålder – hur gammal är han?

Jonas Berggren är född 21 mars 1967, vilket innebär att han fyller 58 under våren 2025.

Jonas Berggren längd – hur lång är han?

Jonas Berggren är 190 centimeter lång, enligt imdb.

Var är Jonas Berggren uppvuxen?

Jonas Berggren är född och uppvuxen i Göteborg.

Har Jonas Berggren syskon?

Ja, Jonas Berggren har två systrar, Malin Berggren och Jenny Berggren.

Här syns systrarna tillsammans med Jonas Berggren:

Är Jonas Berggren med i Ace of Base?

Ja, Jonas Berggren är med i bandet Ace of Base. Bandet består av Jonas Berggren, systrarna Malin Berggren och Jenny Berggren, samt Ulf Ekberg.

Systrarna stod för sången, medan killarna skrev låtar och producerade.

Under de gyllene åren låg Ace of Base på många topplistor. 2015 uppgav Svenska Dagbladet att Ace of Base debutplatta fortfarande var världens mest sålda skiva. Då hade skivan sålt över 25 miljoner exemplar.

För Svenska Dagbladet har Jenny Berggren avslöjat vad som låg bakom gruppens framgång:

– Vi var hemmagjorda, jag och syrran satte oss med vårt smink och sjöng. Det var inga krusiduller men där fanns ett genuint uttryck som var ojämförbart, sa hon då.

Ace of base. Foto: Reuter /TT

Splittrades Ace of Base?

Under början av 2000-talet uppstod det splittringar inom gruppen. Medlemmarna slutade prioritera bandet, och när systrarna Berggren valde att sluta försökte Jonas Berggren och Ulf Ekdal hitta nya sångare.

Situationen ledde till en giftig konflikt om vem som hade rättigheterna till bandnamnet. Trots att Ace of Base mötte sitt slut blev det aldrig uttalat att bandet lagt ner.

För Göteborgs-Posten har Ulf Ekberg berättat att han och Jonas Berggren också slutade skriva låtar tillsammans:

– Det roliga försvann eftersom vi jobbade slut på varandra. Alla band har sin livslängd och 2001 var vi helt slut både fysiskt och emotionellt. Vi var ganska trötta på varandra så det var en ganska bra tidpunkt att slut, säger han.

Ace of Base tar emot pris för "World's best-selling Scandinavian recording group", under World Music Awards i Monaco 1997. Foto: Lionel Cironneau/AP/TT

Vilka låtar har Jonas Berggren gjort?

några av de låtar som Jonas Berggren gjort tillsammans med Ace of Base:



All that she wants, 1992.

The sign, 1993.

Happy nation, 1994.

Hear me calling, 1994.

Edge of heaven, 1995.

Beautiful life, 1995.

Jonas Berggren idag – vad gör han 2024?

I dag bor Jonas Berggren i Göteborg tillsammans med sin familj. Han syns också i en ny dokumentär om Ace of Base på Viaplay.

Har Jonas Berggren fru eller flickvän?

Ja, Jonas Berggren är gift med Birthe Haugland sedan 2000.

Har Jonas Berggren barn?

Tillsammans med sin fru Birthe Haugland har Jonas Berggren tre barn, vilket han tidigare delat med sig om i Expressen.

Har Jonas Berggren Instagram?

Det verkar inte som att Jonas Berggren har Instagram, men Ace of Base heter @officialaceofbase på Instagram.

