Bråk efter Klara Hammarströms lättklädda bilder: "Väx upp"

Under de senaste åren har Klara Hammarström, 24, blivit en allt mer etablerad artist, inte minst genom sina bidrag i Melodifestivalen.

År 2020 ställde hon upp för första gången i tävlingen, då med låten "Nobody". Åren därpå klev hon in upp på Mello-scenen med "Beat of broken hearts" respektive "Run to the hills".

Under 2023 gick hon dessutom och vann "Masked Singer" i TV4, där hon var utklädd till karaktären "Karamellen".

Klara Hammarströms gigantiska familj – därför känner du igen hennes tio syskon

Klara Hammarström under Melodifestivalen 2022. Foto: Claudio Bresciani/TT

Klara Hammarströms ord efter TV4-programmet: "Glad att jag inte dog"

Skriverier kring Klara Hammarström och Martinus Gunnarsen

När Melodifestivalen gick av stapeln i våras blev det en hel del skriverier kring Klara Hammarström. Hon sågs nämligen stå tätt omslingrad med Martinus Gunnarsen som utgör den ena halvan av tvillingduon Marcus & Martinus.

Bilder på Klara och Martinus gjorde att hennes följare krävde svar: var det kärlek mellan artisterna? Till slut svarade Klara norska VG:

– Martinus och jag är bara vänner.

Fansens fråga till Klara Hammarström efter bilden med Martinus

Klara Hammarström solade topless

Och nu kokar det återigen i Klara Hammarströms kommentarsfält. Men denna gången är det inte romansrykten som fått följarna att reagera, utan några lättklädda bilder.

Mer specifikt har artisten lagt upp flera bilder på sig själv när hon solar topless, med några små "djävulsfigurer" som täcker brösten.

Klara Hammarströms svar på intima frågan: "Med ett fan"

Bilderna delar följarna i två läger

I kommentarsfältet går åsikterna om bilderna isär. Vissa förstår inte syftet med bilderna och menar på att Klara Hammarström ska tänka på sina unga följare.

"Vad fan är det här helt ärligt?"

"Men snälla lilla du, detta är väl ändå lite väl! Trodde du var klokare än så…"

"Barn följer dig."

"Vad vill man uppnå med en sån här vågad bild? Varför vill man att Bert 62 år ska gå in och skriva snusk?"

"Jag som mamma som vet att du har så många unga tjejer som följer dig och ser dig som en förebild så tycker jag att detta är onödigt."

"Jag undrar också varför man väljer visa upp sig på det där sättet."





Foto: Skärmavbild/Instagram/klarahammarstromm

Men minst lika många går till artistens försvar och lyfter fram hennes rätt att visa sin kropp som hon vill.



"Har folk inte sett bröst förut eller? Jävla pk-kärringar."



"Till alla som hatar på Klara för detta, väx helt ärligt upp liksom om ni inte tycker om vad hon la upp bläddra förbi och ta inte tid att skriva elaka kommentarer liksom snälla. Även om hon visar lite av sin kropp vad fan spelar det för roll. LET GIRLS BE GIRLS."

"Tänk att man kan bli så kränkt och upprörd över en annan människas kropp. Finns både avfölj och blockeringsfunktioner. Eller varför inte kasta telefonen i väggen så slipper ni slita av er håret över att en kvinna gör vad hon vill med sitt liv?"

Foto: Skärmavbild/Instagram/klarahammarstromm

Än så länge har Klara inte svarat på några av kommentarerna.